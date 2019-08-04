Свобода победила протест. Что произошло в Москве

Вчера в столице нашей Родины состоялось массовое мероприятие, собравшее более 200 тысяч свободных граждан России, в основном молодежи.



И произошло это, кстати, по банальной причине: в 2011 году медиафронда действительно была "держателем медийного поля", поскольку интернет-пространство было еще более-менее единым.



Однако с тех пор медиаполе многократно фрагментировалось: вещающих в нем стало в десятки раз больше, а количество зрителей/читателей не изменилось. И те, кто в начале десятилетия действительно управлял "национальной повесткой" через ограниченный набор СМИ и блогов, сейчас управляют повесткой лишь ряда разрозненных фан-групп по интересам. И эти группы, даже сложенные вместе и накачанные самыми огненными призывами, никак не превращаются в Революционные Массы.



Иными словами, изобразить народный бунт теперь стало гораздо проще. Но — только в своей тусовочке. И кричать "мы здесь власть" можно только на сузившихся медийных пятачках для своих — там, где они действительно власть.



А на собственно народ их власть уже не распространяется. Народ, получивший от "информационной эпохи" свободу выбора, — внезапно выбирает другое.

