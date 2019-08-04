Происшествия

сегодня, 08:53

В Липецке «Мазда» врезалась в отбойник

11 1061
#дтп
В Липецке «Мазда» врезалась в отбойник

В машине находилась нетрезвая компания – сообщают очевидцы

Сегодня под утро на трассе Орле-Тамбов, в районе цемзавода, автомобиль «Мазда» угодил в отбойник.

Автомобиль получил сильные повреждения, но находившиеся в нем три человека, которые, по словам очевидцев были в нетрезвом состоянии, не пострадали.

11 1061
#дтп

Комментарии (11)

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Нот

7 минут назад
А хоть ктонибудь в городе в ночное время видел потрули дпс? Вот отсюда и гонки по всем начал так же рёв мотора который слышно по всему городу, хотя машина с таким рёвом находится на другом конце.
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Лентач Липецк ищи в ВК

13 минут назад
Хокку: Холод по утру, Хозяин пьян, Быть беде
ответить

Клиника Федоровых

16 минут назад
Это наши клиенты лечим ставим на ноги
ответить

eee

17 минут назад
Битая не однократно, чёрная Мазда.
ответить

Вот и пришло

47 минут назад
Поколение,родившееся при Ельцине.Тормоза в голове напрочь отсутствуют.
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В

48 минут назад
ДВ?
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БаПка

49 минут назад
Пьяный за рулём преступник. Спасибо отбойникам, столбам и прочим объектам, которые останавливают таких ублюдков. Но, к сожалению, в этом случае отбойник остановил их не навсегда. А те, кто сейчас начнёт писать, что таким ублюдкам нельзя желать плохого, пусть представят что им на пути встетились ваши родители, дети, близкие. Только самоликвидация пьяни очистит наши дороги.
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Гостья

52 минуты назад
Есть такая традиция в Липецке,бить машины по выходным.Складывается впечатление,что алканов никто и не ловит.
ответить

100

54 минуты назад
Очередные синерылые мрази....Не жалко совсем!!!
ответить

продам мазду

55 минут назад
не бита, не крашена. дешево
ответить
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