Происшествия
сегодня, 08:53
В Липецке «Мазда» врезалась в отбойник
В машине находилась нетрезвая компания – сообщают очевидцы
Сегодня под утро на трассе Орле-Тамбов, в районе цемзавода, автомобиль «Мазда» угодил в отбойник.
Автомобиль получил сильные повреждения, но находившиеся в нем три человека, которые, по словам очевидцев были в нетрезвом состоянии, не пострадали.
Автомобиль получил сильные повреждения, но находившиеся в нем три человека, которые, по словам очевидцев были в нетрезвом состоянии, не пострадали.
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