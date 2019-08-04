В Липецке «Мазда» врезалась в отбойник

В машине находилась нетрезвая компания – сообщают очевидцы

Сегодня под утро на трассе Орле-Тамбов, в районе цемзавода, автомобиль «Мазда» угодил в отбойник.



Автомобиль получил сильные повреждения, но находившиеся в нем три человека, которые, по словам очевидцев были в нетрезвом состоянии, не пострадали.



