А знаете ли вы, что электрическим освещением Липецк обязан аптекарю из Тамбова?

108 лет назад в домах состоятельных липчан появилось электричество – вспыхнули первые лампочки накаливания. До плана ГОЭЛРО было еще далеко, и освещали особняки не лампочки Ильича, а лампочки липецкого провизора Виктора Константиновича Вяжлинского.

О Викторе Вяжлинском липчане знают по знаменитому дому, который стоит на улице Ленина у начала Петровского спуска. С 2002 года, это Дом Мастера – мемориальный музей–мастерская художника Виктора Сорокина. Когда-то здание в стиле модерн принадлежал тамбовскому провизору Виктору Вяжлинскому.- Виктор Константинович Вяжлинский, житель губернского Тамбова, приехал в уездный Липецк развивать аптечную сеть в 1889 году. Через двадцать лет он скопил достаточно средств, чтобы построить на улице Дворянской (сейчас Ленина) будущий Дом Мастера. Жил Вяжлинский на втором этаже особняка, а на первом этаже находилась аптека.- По сути, это был целый универмаг, - рассказала GOROD48 директор Дома Мастера Надежда Шаршакова. – Кроме лекарственных препаратов там продавались различные косметические средства и парфюмерия.В начале XX века Липецк был городом темным - электрические лампочки горели только в здании, построенном Липецким курортом в 1903 году рядом с гостиницей на Петровском спуске. Улицы же города или вовсе не освещались, или освещались керосиновыми лампами. При этом они горели только на основных дорогах, таких как тракт, ведущий от Быханова сада до железнодорожной станции. По словам директора музея декоративного и прикладного искусства Ирины Жировой, за керосиновыми фонарями следил специальный сторож, его будка находилась в Быхановом саду. Каждый вечер это человек выходил на улицу с лестницей и зажигал фонари.А ведь на дворе стоял XX век, Европа и Америка были залиты светом электричества! Вот и липецкие передовые умы, а провизор Вяжлинский относился именно к таким, задумали электрифицировать центр города. Для этого Вяжлинский решил установить в подвале своего нового дома, достроенного к 1910 году электрогенератор.Данные о том, за чьи средства покупался генератор - вскладчину или на деньги Вяжлинского, и как платили за электричество те, в чьи дома оно пришло, не сохранились. Зато осталась целой техническая документация липецкого электропроекта.- Генератор фирмы «Сименс и Гальске» был приобретен в воронежском представительстве компании «Сименс», привезен в Липецк и смонтирован в подвале дома Вяжлинского, - говорит краевед Алексей Нарциссов.После установки генератора начались технические и бюрократические сложности. Это для нас опутанный проводами города – привычная картина, а тогда всех проводов-то в городе было – раз, два, и обчелся: только линии телеграфной и телефонной связи. И появление еще и электропроводов испугало связистов.- Проводить электрификацию, оказывается, можно было только по согласованию с «Техническим Отделением Тамбовского Почтово-Телеграфного Округа», - рассказывает Алексей Нарциссов. – В архиве имеется документ от 14 марта 1911 года за подписью «Главного механика» и «Старшего механика Округа» о том, что он ознакомлен с чертежами предстоящей электрификации центра Липецка. Но трения между связистами и электриками все же возникли. Главный механик связистов написал в строительное отделение тамбовского губернского правления докладную записку о том, что энергетиками не представлена пояснительная записка о том, как они намерены «предохранить телефонные и телеграфные провода при устройстве осветительных проводов, согласно положениям, указанным в Циркуляре Техническо-строительного комитета МВД от 29 сентября 1904 года». Трения между связистами и энергетиками были улажены после выезда главного механика связистов из Тамбова в Липецк. Он лично убедился в том, что электричество связи не помеха, и после этого освящение включили. Однако потребителей заставили оплатить транспортные расходы связистов. Извозчик из Тамбова в Липецк и назад, командировочные, обошлись горожанам почти в 34 царских рубля.После монтажа электросетей лампочки загорелись в духовном училище на улице Лебедянской (нынешнее здание управления здравоохранения Липецкой области на улице Зегеля), в доме Вяжлинского (Дом Мастера) и в особняках состоятельных липчан – городского головы Митрофана Клюева, неких М.Д. Крюковой, С.А. Раковой, И. И. Сатина, А.Л. Афиногеновой, А. А. Быхановой на Дворянский и Лебедянской улицах. Мощности первого генератора хватало на 70 ламп накаливания «Тантал» в 16-25 ватт.Но вскоре началась Первая мировая война, за ней революции и Гражданская война, и развитие энергетики в России и Липецке затормозилось на долгие годы.Как сложилась послереволюционная жизнь Виктора Вяжлинского достоверно не известно. Возможно, что свет на его судьбу прольют данные о брате Вяжлинского — Николае Константиновиче — главном враче Императорской Николаевской детской больницы в Санкт-Петербурге.Есть обнадеживающие сведения о том, что следы семьи Виктора Вяжлинского прослеживаются до 1988 года. В Доме Мастера сейчас с нетерпением ждут новые сведения из архивов Санкт-Петербурга, которые, может быть, прольют свет на судьбу липецкого провизора, который сто лет назад осветил электричеством центр Липецка.