Происшествия
31 минуту назад
В Мордовии судят 46-летнего липчанина за мошенничество со скотом
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В Республике Мордовия начался судебный процесс по обвинению 46-летнего жителя Липецка в мошенничестве.
Как сообщает gazeta13.ru, липчанин заключил с председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива из Мордовии договор о покупке крупного рогатого скота. Затем он подделал платежное поручение, подтверждающее оплату, передал его поставщику, из вывез скота с базы кооператива. Похищенный скот житель Липецка продал за 1,8 млн рублей.
Как сообщает gazeta13.ru, липчанин заключил с председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива из Мордовии договор о покупке крупного рогатого скота. Затем он подделал платежное поручение, подтверждающее оплату, передал его поставщику, из вывез скота с базы кооператива. Похищенный скот житель Липецка продал за 1,8 млн рублей.
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