Происшествия

31 минуту назад

В Мордовии судят 46-летнего липчанина за мошенничество со скотом

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#мошенничество
В Мордовии судят 46-летнего липчанина за мошенничество со скотом
В Республике Мордовия начался судебный процесс по обвинению 46-летнего жителя Липецка в мошенничестве.

Как сообщает gazeta13.ru, липчанин заключил с председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива из Мордовии договор о покупке крупного рогатого скота. Затем он подделал платежное поручение, подтверждающее оплату, передал его поставщику, из вывез скота с базы кооператива. Похищенный скот житель Липецка продал за 1,8 млн рублей.



115
#мошенничество

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