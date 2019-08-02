Общество

38 минут назад

День ВДВ подходит в Липецке без происшествий

5 343
#День ВДВ
1
День ВДВ подходит в Липецке без происшествий
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, к этому часу ни одного происшествия, связанного с десантниками в городе не зарегистрировано. День ВДВ в Липецке проходит спокойно. 

Напомним, свой праздник десантники начали в 8 утра у памятника основателю войск Василию Маргелову. В 10 утра начался митинг на площади Героев, завершившийся шествием десантников к Нижнему парку.
5 343
#День ВДВ
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ч.

57 секунд назад
" 1 " , разве в кабинетах есть беговые дорожки ?
ответить

1

1 минуту назад
подумали и решили - никто кроме нас ! и подпалили Златоглавую с нескольких сторон, аж Наполеон офигел
ответить

1

3 минуты назад
у меня 2 деда вообще воевал в 1812 году с Наполеоном и сами сожгли Москву не дожидаясь французов, но я же бегаю по кабинетам !
ответить

Ч.

3 минуты назад
А почему такой заголовок , направленный на происшествие , как будто у нас не люди , а проходимцы . В самом заглавии я вижу дискредитацию ВДВ . Это тонкая провокация ...
ответить

человек

8 минут назад
! Мои оба деда воевали в ВОВ и я, прошел Афган и награждён боевыми медалями, но мне стыдно за действующую власть в Кремле и г.Липецке так как в этой стране пытаются обгадить всё святое: Сталина, ВОВ, Афганистан, солдат и т.д. (рыба гниёт с головы). ! Площадь Ленина- заляпаный птицами памятник, Площадь Героев- ни одной урны для мусора и грязные стены святого места... ! Пытался просить в содействии и помощи таких как Григорьев Андрей, Сонина, Чуносова и т.д. им не до этого- они подмазывают власти или хотят быть депутатами... Позор... .
ответить

Еще в рубрике

В Липецке отремонтировали не видевшую 30 лет строителей поликлинику
#поликлиника
22
В Липецке отремонтировали не видевшую 30 лет строителей поликлинику

сегодня, 16:07

Общество
Уехать из города и стать фермером- все плюсы и минусы такого поступка
#фермерство #Точка зрения
11
Уехать из города и стать фермером- все плюсы и минусы такого поступка

сегодня, 15:29

Общество
Липчан расспросят о здоровье
#анкетирование #здравоохранение
6
Липчан расспросят о здоровье

сегодня, 14:25

Общество
Игорь Артамонов раскритиковал безынициативных предпринимателей
#Игорь Артамонов #админсовет
Игорь Артамонов раскритиковал безынициативных предпринимателей

сегодня, 13:34

Общество
Станцию Грязи сделают мостом между прошлым и будущим
#железная дорога #электрички станция Грязи
9
Станцию Грязи сделают мостом между прошлым и будущим

сегодня, 13:15

Общество
День ВДВ в Липецке собрал 800 десантников
#День ВДВ
27
День ВДВ в Липецке собрал 800 десантников

сегодня, 13:02

Общество