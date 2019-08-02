День ВДВ подходит в Липецке без происшествий

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, к этому часу ни одного происшествия, связанного с десантниками в городе не зарегистрировано. День ВДВ в Липецке проходит спокойно.



Напомним, свой праздник десантники начали в 8 утра у памятника основателю войск Василию Маргелову. В 10 утра начался митинг на площади Героев, завершившийся шествием десантников к Нижнему парку.

