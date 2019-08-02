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Липецкая вечЁрка: смена хозяина, вычеркнутые кандидаты и десантники
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 2 августа.
Владелец региональной сети магазинов «Покупайка» Александр Павлов подтвердил GOROD48 информацию о переговорах с X5 Retail. Магазины липецкой сети в ближайшее время могут сменить вывески и стать «Пятерочками». Суммы, детали и сроки соглашения пока не сообщаются. X5 Retail пока никак не прокомментировало переговоры о переаренде магазинов «Покупайка».
Чаще всего липчане комментировали сегодня новости политики. Утром стало известно о том, что трем кандидатам в губернаторы отказано в регистрации. Дошедший до избирательного бюллетеня коммунист Сергей Токарев считает, что «власть побоялась нового скандала».
Но власть, уже городская, а не областная, не побоялась отказать строителям. Жильцы высотки на Полиграфической улице выступили против реконструкции спортивного центра и потребовали снести долгострой. Комиссия по землепользованию и застройке Липецка пришла к выводу, что давать разрешение на реконструкцию объекта нельзя.
Не забываем о том, что сегодня День ВДВ. К мемориалу у Вечного огня на митинг пришли около 800 десантников, их детей и спутниц. На митинге зачитали письмо от руководителя ветеранской организации Сербии, который поблагодарил русских десантников за сдерживание войск НАТО в 1999 году на территории аэропорта города Приштина. Митинг завершился шествием к Нижнему парку.
Чаще всего липчане комментировали сегодня новости политики. Утром стало известно о том, что трем кандидатам в губернаторы отказано в регистрации. Дошедший до избирательного бюллетеня коммунист Сергей Токарев считает, что «власть побоялась нового скандала».
Но власть, уже городская, а не областная, не побоялась отказать строителям. Жильцы высотки на Полиграфической улице выступили против реконструкции спортивного центра и потребовали снести долгострой. Комиссия по землепользованию и застройке Липецка пришла к выводу, что давать разрешение на реконструкцию объекта нельзя.
Не забываем о том, что сегодня День ВДВ. К мемориалу у Вечного огня на митинг пришли около 800 десантников, их детей и спутниц. На митинге зачитали письмо от руководителя ветеранской организации Сербии, который поблагодарил русских десантников за сдерживание войск НАТО в 1999 году на территории аэропорта города Приштина. Митинг завершился шествием к Нижнему парку.
872