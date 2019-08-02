Происшествия

26 минут назад

Серийные деревенские воры за пять дней взломали магазин и три дома

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#кража
Серийные деревенские воры за пять дней взломали магазин и три дома

Добычей преступников стали колбаса, поросенок и бинокль.

2 августа полицейские задержали двух жителей села Троекурово Чаплыгинского района, которых подозревают в серии краж. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ранее судимого 31-летнего жителя села и его 27- летнего земляка подозревают в краже из местного магазина, совершенной 26 июля. В магазине взомали окно и вынесли из торгового зала шоколад, кофе, сосиски и колбасу.  

31 июля подозреваемые наведались в частный дом, и выкрали 25-килограммового поросенка. Животное спрятали в нежилом строении, где поросенка позже нашли полицейские. 

В тот же день один из подозреваемых забрался в еще один дом, и вынес сварочный аппарат, сотовый телефон и продукты. Общая стоимость украденного составила 15 000 рублей.

1 августа предполагаемые участники краж взломали пластиковое окно еще одного жилого дома и украли личных вещи его владельцев, пылесос, ножовку по металлу и бинокль.

Возбуждено четыре уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража», расследование проводит СО МО МВД России «Чаплыгинский».


1 238
#кража

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