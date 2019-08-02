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Ученые нашли могилу древних Ромео и Джульетты

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#могила #раскопки
Ученые нашли могилу древних Ромео и Джульетты

Возлюбленные умерли примерно 4000 лет назад.

Казахстанские археологи при обследовании древнего кладбища обнаружили захоронение юноши и девушки, погребенных около 4000 лет назад лицом друг к другу, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Live Science. Могилу нашли вблизи поселка Талды Шетского района Карагандинской области, уточняет «Деловой Казахстан».

Могила удивила археологов, работавших в древнем захоронении. В земле были найдены останки юных мужчины и женщины, вероятно, подросткового возраста. Они были погребены лицом друг к другу. Погребенным было примерно по 16-17 лет, рядом с ними золотые и бронзовые изделия, которые предположительно относятся к первой трети бронзового века второго тысячелетия до нашей эры.

По данным директора Карагандинского областного центра по сохранению историко-культурного наследия Тулкибая Тулеуова, в скором времени в Шетском районе на месте раскопок появится огромный исторический парк, который будет называться Талдинский историко-археологический парк. Это место будет обозначено в Сакральной карте страны и сюда планируется привозить туристов, которым небезразлична история, пишут «Новости Казахстана».
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#могила #раскопки

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