В Липецкой области дождливо и до +22

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в тылу глубокого циклона — холодная погода сохранится, пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

5 августа ночью интенсивность осадков усилится: пройдут умеренные, местами сильные дожди, порывы ветра местами будут достигать 19 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами также пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 17 до 22 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.



День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.





