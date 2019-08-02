Погода в Липецке

сегодня, 17:07

В Липецкой области дождливо и до +22

1 500
#дожди
В Липецкой области дождливо и до +22

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в тылу глубокого циклона — холодная погода сохранится, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. 

5 августа ночью интенсивность осадков усилится: пройдут умеренные, местами сильные дожди, порывы ветра местами будут достигать 19 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами также пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 17 до 22 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.

День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.


1 500
#дожди

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Шутки ни о чём!

14 минут назад
По сведениям Гидрометцентра из достоверных источников прогноз погоды на вашу бессмысленную жизнь: - Если вы находитесь дома, то на улице всегда - отлично. Ясно, сухо, безветренно. - Если вы собираетесь или уже находитесь на улице, то ожидается похолодание, затяжные дожди с градом, пасмурно, промозгло. И лучше - не будет! Поэтому сидите, народ, дома!
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