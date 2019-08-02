В Липецке ищут свидетелей гибели мотоциклиста

ДТП произошло на дамбе.

5 июня в 16.10 на дамбе Матырского водохранилища столкнулись мотоцикл и грузовик «Исузу». В результате ДТП 37-летний мотоциклист погиб.



Родные погибшего просят откликнуться возможных очевидцев страшной аварии. Если вы были свидетелем этого ДТП, или у вас остались записи видеорегистратора, позвоните по телефону +7 (905) 179-22-46 (Ольга).