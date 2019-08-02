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Пьяный пожарный убил полицейского
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Кровавая драма произошла в Сургуте.
Жуткая трагедия произошла 1 августа в Сургуте. Как сообщает УМВД России по Ханты-Мансийскому АО, вчера поздним вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Он сидел на лавке.
На место происшествия выехал экипаж патрульной-постовой службы. Как пишет «Новый Омск», в его составе были 25-летний сержант Ильмир Ханов и его напарник Александр Царегородцев. Во дворе они заметили 37-летнего пьяного мужчину, сидящего у скамейки в крови. Правоохранители хотели ему помочь, мужчина бросился на полицейских. При себе у нападавшего оказался нож. Жертвой нападения стал 25-летний сотрудник патрульно-постовой службы сержант Ильмир Ханов.В руководстве МВД пообещали помочь семье погибшего достойно проводить полицейского в последний путь. Его 27-летний напарник Александр Царегородцев получил несколько ножевых ранений. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, пишет «Свободная пресса». Нападавший был застрелен.
По информации СИА-ПРЕСС, мужчиной, который напал на полицейских, оказался некий Филипп И., который якобы работал пожарным и учился в ОмГТУ, где получил профессию инженера электроснабжения. Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и обвинялся в тяжких преступлениях — его подозревали в изнасиловании, кражах, мошенничестве, угрозах убийством.
На место происшествия выехал экипаж патрульной-постовой службы. Как пишет «Новый Омск», в его составе были 25-летний сержант Ильмир Ханов и его напарник Александр Царегородцев. Во дворе они заметили 37-летнего пьяного мужчину, сидящего у скамейки в крови. Правоохранители хотели ему помочь, мужчина бросился на полицейских. При себе у нападавшего оказался нож. Жертвой нападения стал 25-летний сотрудник патрульно-постовой службы сержант Ильмир Ханов.В руководстве МВД пообещали помочь семье погибшего достойно проводить полицейского в последний путь. Его 27-летний напарник Александр Царегородцев получил несколько ножевых ранений. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, пишет «Свободная пресса». Нападавший был застрелен.
По информации СИА-ПРЕСС, мужчиной, который напал на полицейских, оказался некий Филипп И., который якобы работал пожарным и учился в ОмГТУ, где получил профессию инженера электроснабжения. Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и обвинялся в тяжких преступлениях — его подозревали в изнасиловании, кражах, мошенничестве, угрозах убийством.
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