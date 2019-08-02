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У нас появятся свои «мальдивы»

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#мальдивы #ТЭЦ #золотоотвал
У нас появятся свои «мальдивы»

Зоны для селфи хотят открыть в Сибири.

Чиновники предлагают создать на золоотвале ТЭЦ с голубой от химикатов водой, который прозвали «Новосибирскими Мальдивами» предлагают оборудовать фотозоны. Ранее сотрудники СГК, которой принадлежит ТЭЦ-5, пытались заблокировать туристам подход к воде, но безуспешно — люди все равно прорываются, чтобы сделать необычное селфи, пишет «Росбалт».

Руководитель департамента информационной политики правительства НСО Сергей Нешумов предложил создать на золоотвале ТЭЦ-5 туристическую зону. По его словам, это безопаснее, чем намеренно огораживать территорию. Сибирская генерирующая компания, которая недавно выставила у озера охрану, обещала подумать. По словам главного инженера новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Юрия Кротова, в будние дни охрана останавливает примерно по 40 человек, которые хотят пройти к «Мальдивам», а в выходные дни число таких туристов поднимается до 230−260 человек. Об этом пишет издание «Ваш город».



Этим летом интерес к бирюзовому озеру сильно возрос. Его систематически продолжают посещать жители Новосибирска, несмотря на охрану. О существовании «новосибирских Мальдив» уже широко известно за пределами РФ. Про золототвал написали порядка 600 мировых изданий. В целом общее количество упоминаний в социальных сетях превысило 3,6 тысяч сообщений.
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#мальдивы #ТЭЦ #золотоотвал

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