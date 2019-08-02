В России

14 минут назад

В новостройке лифт раздавил голову мужчине

56
#лифт #новостройка
В новостройке лифт раздавил голову мужчине

Несчастный случай произошел во Владивостоке.

В одной из новостроек Владивостока лифт раздавил голову строителя, подтверждает СУ СК РФ по Приморскому краю. Мужчина поднимался на лифте. На 6-м этаже ему зажало голову. От полученных травм строитель скончался. По данным издания «Ом1», мужчина трудился на стройке на улице Арсеньева, 2.

На место происшествия уже выехала следственная группа. Проводится доследственная проверка.
56
#лифт #новостройка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

У нас появятся свои «мальдивы»
#мальдивы #ТЭЦ #золотоотвал
У нас появятся свои «мальдивы»

5 минут назад

В России
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

12 минут назад

В России
В России хотят торговать данными автовладельцев

13 минут назад

В России
Врач выиграла квартиру в лотерею
#лотерея
Врач выиграла квартиру в лотерею

20 минут назад

В России
Самые богатые россияне стали состоятельнее на $36,324 млрд
#олигархи #миллиардеры
Самые богатые россияне стали состоятельнее на $36,324 млрд

26 минут назад

В России
Россияне перестали верить телевидению
#опрос #доверие
Россияне перестали верить телевидению

38 минут назад

В России