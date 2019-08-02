В России
14 минут назад
В новостройке лифт раздавил голову мужчине
Несчастный случай произошел во Владивостоке.
В одной из новостроек Владивостока лифт раздавил голову строителя, подтверждает СУ СК РФ по Приморскому краю. Мужчина поднимался на лифте. На 6-м этаже ему зажало голову. От полученных травм строитель скончался. По данным издания «Ом1», мужчина трудился на стройке на улице Арсеньева, 2.
На место происшествия уже выехала следственная группа. Проводится доследственная проверка.
На место происшествия уже выехала следственная группа. Проводится доследственная проверка.