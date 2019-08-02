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20 минут назад
Врач выиграла квартиру в лотерею
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Счастливая обладательница выигрышного билета живет в Рязани.
Врач-ревматолог Анна Козлова выиграла в лотерею квартиру, сообщает пресс-служба «Столото». Женщина трудится на нескольких работах, чтобы приобрести собственное жилье. Теперь с выигрышем в лотерею ее мечта осуществится. Анна будет и дальше приобретать лотерейные билеты. Врач мечтает выиграть 3-комнатную квартиру в Москве площадью более 100 квадратных метров с ремонтом в новом ЖК бизнес-класса
Анна Козлова рассказала, что из нескольких купленных билетов удачу принес тот, где было любимое число – восьмерка. Стоимость жилья составляет 1,4 млн рублей.
Анна Козлова рассказала, что из нескольких купленных билетов удачу принес тот, где было любимое число – восьмерка. Стоимость жилья составляет 1,4 млн рублей.
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