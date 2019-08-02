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27 минут назад
Самые богатые россияне стали состоятельнее на $36,324 млрд
Подсчитан их совокупный доход за первые семь месяцев 2019 года.
Совокупное состояние богатейших россиян за семь месяцев 2019 года выросло на $36,324 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего нем представлены 500 человек, из них 22 — россияне, сообщает «Коммерсант».
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,71 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. На втором месте находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - его богатство выросло на 3,29 миллиарда долларов и достигло 22,9 миллиарда. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 миллиарда долларов (рост на 3,27 миллиарда), уточняет РИА Новости.
С начала года не уменьшилось состояние никого из включенных в BBI россиян, пишет РБК. В то же время лидер общего списка, основатель Amazon Джефф Безос, потерял $8,41 млрд (его состояние оценивают в $117 млрд), второе место занял один из создателей Microsoft, Билл Гейтс, с начала года его состояние увеличилось на $16,9 млрд и достигло $107 млрд, на третьей строчке Бернар Арно, президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy, в 2019 году он прибавил $33,2 млрд, его состояние оценивают в $102 млрд.
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,71 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. На втором месте находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - его богатство выросло на 3,29 миллиарда долларов и достигло 22,9 миллиарда. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 миллиарда долларов (рост на 3,27 миллиарда), уточняет РИА Новости.
С начала года не уменьшилось состояние никого из включенных в BBI россиян, пишет РБК. В то же время лидер общего списка, основатель Amazon Джефф Безос, потерял $8,41 млрд (его состояние оценивают в $117 млрд), второе место занял один из создателей Microsoft, Билл Гейтс, с начала года его состояние увеличилось на $16,9 млрд и достигло $107 млрд, на третьей строчке Бернар Арно, президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy, в 2019 году он прибавил $33,2 млрд, его состояние оценивают в $102 млрд.