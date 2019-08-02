В России
38 минут назад
Россияне перестали верить телевидению
Доверие к ТВ-каналам падает.
За последние десять лет почти 25% россиян перестали считать телевизор главным источником информации. Если в 2009 году 94% россиян узнавали новости из голубого экрана, то на сегодняшний момент эта цифра упала до 72%, уточняет «Левада-центр».
Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети. Согласно исследованию, наиболее популярными социальными сетями в России являются "ВКонтакте" (пользуются порядка 42% россиян), "Одноклассники" (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Мессенджерами пользуются 62% россиян. Лидер среди приложений - WhatsApp, его аудитория - 49% россиян. Еще 31% опрошенных используют Viber. "ВКонтакте" пользуются порядка 17%, Skype — 14%. Аудитория Telegram на сегодняшний день составляет порядка 8% населения.
Опрос Левада-центра был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Последние данные приведены на март 2019 года, пишет РБК.
Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети. Согласно исследованию, наиболее популярными социальными сетями в России являются "ВКонтакте" (пользуются порядка 42% россиян), "Одноклассники" (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Мессенджерами пользуются 62% россиян. Лидер среди приложений - WhatsApp, его аудитория - 49% россиян. Еще 31% опрошенных используют Viber. "ВКонтакте" пользуются порядка 17%, Skype — 14%. Аудитория Telegram на сегодняшний день составляет порядка 8% населения.
Опрос Левада-центра был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Последние данные приведены на март 2019 года, пишет РБК.