17-летняя девушка пропала на Сокольском пляже

О местонахождении юной липчанки ничего не известно с 21 июля.

В Липецке разыскивают 17-летнюю Елену Азарову. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в последний раз девушку видели 21 июля в районе Сокольского пляжа. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.



Всех, кто что-либо знает о том, где находится Елена Азарова, просят связаться с полицейскими или волонтерами.

