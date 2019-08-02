Происшествия

42 минуты назад

17-летняя девушка пропала на Сокольском пляже

1 933
#пропавшие без вести
17-летняя девушка пропала на Сокольском пляже

О местонахождении юной липчанки ничего не известно с 21 июля.

В Липецке разыскивают 17-летнюю Елену Азарову. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в последний раз девушку видели 21 июля в районе Сокольского пляжа. До настоящего момента ее местонахождение не установлено. 

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Елена Азарова, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
1 933
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ

3 минуты назад
Очередная потеряшка! Скорее всего, "тешит п*зду" где-нибудь! Возможно, "раков кормит", что, собственно, было бы печально... Первый вариант событий наиболее вероятен...
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