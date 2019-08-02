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46 минут назад
Трамп снова припомнил России Скрипалей
Готов новый пакет санкций от США.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации главы Белого дома. Второй пакет санкций введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, пишет издание. Ввода этих мер конгрессмены уже давно добивались от Трампа. Пока непонятно, каких именно сфер коснутся санкции, уточняет РБК.
России необходимо становиться сильнее, прежде всего в экономическом отношении, это и будет противоядием от американской санкционной политики, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
- Фактически мы видим, что санкции нарастают последовательно, в течение года по усилению санкционной политики принимается, как правило, несколько решений. Это означает, что такая политика будет проводиться устойчиво, и выработать противоядие от нее - это означает становиться сильнее. Потому что каким бы большим ни было желание Соединенных Штатов проучить Китай, из этого ничего не получается, потому что это слишком мощная в экономическом отношении страна. И Вашингтону приходится с этим считаться, - сказал Новиков РИА Новости.
Первый пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Документ предполагает, что глава государства должен ввести второй пакет санкций, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химическое оружие. В мае 2019 года замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что американская сторона подготовила второй пакет ограничений в связи с отравлением Скрипалей.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения, напоминает ТАСС.
Фото: www.rawstory.com
России необходимо становиться сильнее, прежде всего в экономическом отношении, это и будет противоядием от американской санкционной политики, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
- Фактически мы видим, что санкции нарастают последовательно, в течение года по усилению санкционной политики принимается, как правило, несколько решений. Это означает, что такая политика будет проводиться устойчиво, и выработать противоядие от нее - это означает становиться сильнее. Потому что каким бы большим ни было желание Соединенных Штатов проучить Китай, из этого ничего не получается, потому что это слишком мощная в экономическом отношении страна. И Вашингтону приходится с этим считаться, - сказал Новиков РИА Новости.
Первый пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Документ предполагает, что глава государства должен ввести второй пакет санкций, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химическое оружие. В мае 2019 года замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что американская сторона подготовила второй пакет ограничений в связи с отравлением Скрипалей.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения, напоминает ТАСС.
Фото: www.rawstory.com