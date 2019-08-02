В России
52 минуты назад
Предотвращено нападение на воинскую часть
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ФСБ раскрыло планы злоумышленников.
Во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть, сообщает управление ФСБ по Владимирской области. В операции также принимали участие сотрудники ФСБ из Рязанской области.
Как сообщает ТАСС, руководителем террористической ячейки оказался житель Владимирской области 1999 года рождения. Фигуранты дела были задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арестованные готовились к нападению на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Возбуждено дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
Как сообщает ТАСС, руководителем террористической ячейки оказался житель Владимирской области 1999 года рождения. Фигуранты дела были задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арестованные готовились к нападению на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Возбуждено дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
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