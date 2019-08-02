В России

57 минут назад

Россиянам советуют заклеивать камеры и микрофоны

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#хакеры #кибербезопасность
Россиянам советуют заклеивать камеры и микрофоны

Роскачество распространило рекомендации по работе с ноутбуками и смартфонами.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили рекомендации по «цифровой гигиене» для тех, кто пользуется устройствами с выходом в интернет, пишет РБК. Тем, кто не хочет стать жертвой киберпреступников, необходимо не только устанавливать антивирус и обновлять до последней версии программное обеспечение операционной системы, но и заклеивать камеры и микрофоны в моменты, когда они не нужны.

- Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики — скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы, — замечает Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB. — Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в неё создателем — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве. Так, например, работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала мобильные ОС Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp. Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить — чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать «цифровую гигиену», например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере.

Все, что вам нужно для заклейки камеры, это кусок непрозрачного скотча или изоленты, советуют в Роскачестве. Лучше использовать последнее, так как после снятия скотча останутся следы клея. К тому же сейчас пользуются спросом так называемые «шторки», которые крепятся на камеру ноутбука и удобно регулируются.

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне. Они собирают метаданные о нас, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты. «Шпионить» за пользователями могут вполне безобидные на первый взгляд приложения, например, мессенджер, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам. От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон.
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#хакеры #кибербезопасность

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