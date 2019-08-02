Общество

сегодня, 14:25

Липчан расспросят о здоровье

378
#анкетирование #здравоохранение
Липчан расспросят о здоровье

Выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения проводит в августе Федеральная служба государственной статистики. 

По всей России наблюдением будет охвачено 60 тыс. домохозяйств, а непосредственно в Липецкой области на вопросы о состоянии здоровья ответят в 540 домохозяйствах.

Липчанам зададут вопросы, ответы на которые раскроют приверженность населения здоровому образу жизни, данные о состоянии здоровья, пищевых привычках, физической активности. Обобщенные данные будут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики, для количественного измерения их эффективности, сообщает Липецкстат. 

Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов отобранных для наблюдения домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания. Обследование проведут в домохозяйствах Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Добринки, села Панино (Добровский район), Долгоруково, Лебедяни, села Крутое (Елецкий район), села Грязновка (Лебедянский район), села Троицкое (Липецкий район), деревни Бродки (Становлянский район), села Марьино-Николаевка (Тербунский район) и Усмани. Всего в области интервьюеры посетят 540 домохозяйств. Обобщенные итоги наблюдения будут официально опубликованы на официальном Интернет-портале Росстата. 

378
#анкетирование #здравоохранение

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