Липчан расспросят о здоровье

Выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения проводит в августе Федеральная служба государственной статистики.

По всей России наблюдением будет охвачено 60 тыс. домохозяйств, а непосредственно в Липецкой области на вопросы о состоянии здоровья ответят в 540 домохозяйствах.



Липчанам зададут вопросы, ответы на которые раскроют приверженность населения здоровому образу жизни, данные о состоянии здоровья, пищевых привычках, физической активности. Обобщенные данные будут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики, для количественного измерения их эффективности, сообщает Липецкстат.



Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов отобранных для наблюдения домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания. Обследование проведут в домохозяйствах Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Добринки, села Панино (Добровский район), Долгоруково, Лебедяни, села Крутое (Елецкий район), села Грязновка (Лебедянский район), села Троицкое (Липецкий район), деревни Бродки (Становлянский район), села Марьино-Николаевка (Тербунский район) и Усмани. Всего в области интервьюеры посетят 540 домохозяйств. Обобщенные итоги наблюдения будут официально опубликованы на официальном Интернет-портале Росстата.



