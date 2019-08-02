Общество
сегодня, 12:57
Эксперты подсчитают стоимость ремонта Сокольского моста
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Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на обследование Сокольского моста и разработку рабочего проекта его ремонта.
На оценку текущего состояния моста и составление сметы его ремонта отводят 60 дней. За этот срок эксперты обязаны обследовать 531,5 м дорожного полотна путепровода, введенного в эксплуатацию еще в 1978 году.
Электронный аукцион на обследование Сокольского моста запланирован на 15 августа. Начальная стоимость контракта 2,5 млн рублей.
Напомним, что планы по текущему ремонту Сокольского моста в мэрии Липецка озвучили в феврале 2019 года. По предварительным оценкам на ремонт участка площадью в 5,5 тысяч квадратных метров необходимо около 8 млн рублей. Предполагается, что на эти цели будут направлены средства, сэкономленные в результате торгов в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По подсчетам от 2010 года капитальный ремонт моста обойдется как минимум в 71,5 млн рублей.
На оценку текущего состояния моста и составление сметы его ремонта отводят 60 дней. За этот срок эксперты обязаны обследовать 531,5 м дорожного полотна путепровода, введенного в эксплуатацию еще в 1978 году.
Электронный аукцион на обследование Сокольского моста запланирован на 15 августа. Начальная стоимость контракта 2,5 млн рублей.
Напомним, что планы по текущему ремонту Сокольского моста в мэрии Липецка озвучили в феврале 2019 года. По предварительным оценкам на ремонт участка площадью в 5,5 тысяч квадратных метров необходимо около 8 млн рублей. Предполагается, что на эти цели будут направлены средства, сэкономленные в результате торгов в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По подсчетам от 2010 года капитальный ремонт моста обойдется как минимум в 71,5 млн рублей.
6 562
авас
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