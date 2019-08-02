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Эксперты подсчитают стоимость ремонта Сокольского моста

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#ремонт #тендер #Сокольский мост
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Эксперты подсчитают стоимость ремонта Сокольского моста
Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на обследование Сокольского моста и разработку рабочего проекта его ремонта. 

На оценку текущего состояния моста и составление сметы его ремонта отводят 60 дней. За этот срок эксперты обязаны обследовать 531,5 м дорожного полотна путепровода, введенного в эксплуатацию еще в 1978 году. 

Электронный аукцион на обследование Сокольского моста запланирован на 15 августа. Начальная стоимость контракта 2,5 млн рублей.

Напомним, что планы по текущему ремонту Сокольского моста в мэрии Липецка озвучили в феврале 2019 года. По предварительным оценкам на ремонт участка площадью в 5,5 тысяч квадратных метров необходимо около 8 млн рублей. Предполагается, что на эти цели будут направлены средства, сэкономленные в результате торгов в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По подсчетам от 2010 года капитальный ремонт моста обойдется как минимум в 71,5 млн рублей. 
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#ремонт #тендер #Сокольский мост
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Комментарии (6)

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авас

14 минут назад
я вам и за лям скажу что ему жопа,,там любой пешеход может провалиться там дыра на дыре!!!!!!!!
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Как

41 минуту назад
Задолбало путинское ворьё .
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:

44 минуты назад
Класс! За 2,5 обследуют, а на 8 наляпают. Обследовать наверное будут так...заваркина и лысый с тупым озадаченным видом пройдутся по мосту. Лысый уже отбил на одном сомнительном благоустройства свои 150 лямов , которые тащил в сбере.
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Смотрящий

45 минут назад
Зачем тратить 2,5 ляма ? 71,5 млн рублей - по счету от 2010 года - умножить на коэффициент стабильного роста и процветания РФ - равный 4 получим общую сумму затрат! Делов то ... А сделать лучше чем сделали в 1978 году - все равно не сумеем!
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Ели пукали

47 минут назад
извиняюс, мондовошшшшшшшку
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Ели пукали

48 минут назад
За такие деньги никого не найдут, но на подовошшшшку кельми за спижжженые фотографии потратят больше
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