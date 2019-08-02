Общество
30 минут назад
С 5 августа автобусы № 325 будут работать на час дольше
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С 5 августа вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 325 «Микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова», предусматривающие увеличение продолжительности работы автобусов на линии в вечернее время на 1 час, сообщают в департаменте транспорта.
Подробную информацию о расписании движения пассажирского транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов и трамваев от конечных остановок размещено на официальных сайтах МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru и департамента транспорта www.deptrans48.ru.
Подробную информацию о расписании движения пассажирского транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов и трамваев от конечных остановок размещено на официальных сайтах МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru и департамента транспорта www.deptrans48.ru.
5 230
егор
777
Дмитрий
Таксист
Тетя Дуся