Общество

30 минут назад

С 5 августа автобусы № 325 будут работать на час дольше

5 230
#транспорт
1
С 5 августа автобусы № 325 будут работать на час дольше
С 5 августа вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 325 «Микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова», предусматривающие увеличение продолжительности работы автобусов на линии в вечернее время на 1 час, сообщают в департаменте транспорта.

Подробную информацию о расписании движения пассажирского транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов и трамваев от конечных остановок размещено на официальных сайтах МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru и департамента транспорта www.deptrans48.ru.

5 230
#транспорт
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

егор

3 минуты назад
расписание могут установить частникам и до 00 00 час а будут ли они его исполнять???
ответить

777

8 минут назад
В БУДНИ ДНИ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН ИНТЕРВАЛ НА МАРШРУТАХ №33 И №33А
ответить

Дмитрий

14 минут назад
А №345 почему бы не ув???? в 20:00 последний едет с Сырского а автобус №24а хрен дождешься!!! Тоже самое и №315 стоит по расписанию на 22 04 с Сырского де факто после 21 00 не одного автобуса с рудника нет прибываю те которые отъехали от Цем Завода еще в 20 40 а обратно на Сокол уже не разворачиваются раписание соблюдают только двух значные автобусы пора расторгать договор с частниками
ответить

Таксист

18 минут назад
Будем работать по 24 часа в сутки как наш врио, пусть они подавляется.
ответить

Тетя Дуся

23 минуты назад
Почему в интернете время только от конечных пунктов?И нет расписания по остановкам?По телефону есть расписание по остановкам,а в инете нет?
ответить

Еще в рубрике

Жители 19 микрорайона потребовали снести спортивный центр
#публичные слушания #долгострой #снос
5
Жители 19 микрорайона потребовали снести спортивный центр

25 минут назад

Общество
«Покупайки» станут «Пятерочками»
#бизнес #магазин #пятерочка
19
«Покупайки» станут «Пятерочками»

49 минут назад

Общество
Администрация Липецка окажет материальную помощь семье девочки, погибшей в республике Крым
16
Администрация Липецка окажет материальную помощь семье девочки, погибшей в республике Крым

сегодня, 10:30

Общество
На площади Героев собрались полтысячи десантников
#День ВДВ
31
На площади Героев собрались полтысячи десантников

сегодня, 10:00

Общество
Липчан приглашают на «Доброе кино»
#кино #фестиваль
2
Липчан приглашают на «Доброе кино»

сегодня, 08:33

Общество
Ельчан удивил легендарный танк Т-34
#танк Т-34
29
Ельчан удивил легендарный танк Т-34

вчера, 14:38

Общество