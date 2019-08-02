Происшествия

41 минуту назад

Двух коммерсантов обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов при строительстве следственного изолятора

6 419
#мошенничество
Двух коммерсантов обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов при строительстве следственного изолятора

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта на выполнение строительства административных зданий изолятора временного содержания и ОМВД России по Ельцу.

Как установлено в ходе расследования, между УМВД России по Липецкой области и ООО «Монолит» был заключен государственный контракт.

В рамках его исполнения УМВД России по Липецкой области перечислило на расчетный счет ООО «Монолит» денежные средства, из которых обвиняемые, включая бывшего руководителя общества, введя в заблуждение сотрудников органов внутренних дел относительно реальной стоимости фактически применённых материалов, стоимости работ, объемов выполненных работ, на основании недостоверных документов похитили 11 975 949 руб.

В ходе следствия обвиняемые не признали свою вину.

Однако прокурор признал собранные следственными органами доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения и принял решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
6 419
#мошенничество

Комментарии (6)

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3 минуты назад
Ничего подобного, ООО " Монолит" не мошенники . Как будто заказчики не знали и не контролировали ход строительства. А как же подписывали акты выполненных работ формы КС 2. Деньгами поделились, а теперь все решили столкнуть на строителей. В любом случае заказчик контролирует ход работ и при нормальном раскладе нет возможности подсунуть либо невыполненные работы, либо недостоверные документы на подпись.
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Рикитави

13 минут назад
Вот так и отжимают бизнес и кошмарят , и вымогают.
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ещё какой ужас, ужасный

21 минуту назад
Ужас, как это не будущие клиенты строили? А теперь опробуйте
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криминальный бизнес

22 минуты назад
они для себя изолятор построили
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Ужас

28 минут назад
На то он и бизнес, чтобы мошенничать!
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фы

28 минут назад
Все растащили.
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