41 минуту назад
Двух коммерсантов обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов при строительстве следственного изолятора
Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта на выполнение строительства административных зданий изолятора временного содержания и ОМВД России по Ельцу.
В рамках его исполнения УМВД России по Липецкой области перечислило на расчетный счет ООО «Монолит» денежные средства, из которых обвиняемые, включая бывшего руководителя общества, введя в заблуждение сотрудников органов внутренних дел относительно реальной стоимости фактически применённых материалов, стоимости работ, объемов выполненных работ, на основании недостоверных документов похитили 11 975 949 руб.
В ходе следствия обвиняемые не признали свою вину.
Однако прокурор признал собранные следственными органами доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения и принял решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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Рикитави
ещё какой ужас, ужасный
криминальный бизнес
Ужас
фы