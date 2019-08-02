Двух коммерсантов обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов при строительстве следственного изолятора

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта на выполнение строительства административных зданий изолятора временного содержания и ОМВД России по Ельцу.





Как установлено в ходе расследования, между УМВД России по Липецкой области и ООО «Монолит» был заключен государственный контракт.



В рамках его исполнения УМВД России по Липецкой области перечислило на расчетный счет ООО «Монолит» денежные средства, из которых обвиняемые, включая бывшего руководителя общества, введя в заблуждение сотрудников органов внутренних дел относительно реальной стоимости фактически применённых материалов, стоимости работ, объемов выполненных работ, на основании недостоверных документов похитили 11 975 949 руб.



В ходе следствия обвиняемые не признали свою вину.



Однако прокурор признал собранные следственными органами доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения и принял решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

