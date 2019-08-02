На площади Героев собрались полтысячи десантников

На площади Героев в Липецке начался торжественный митинг посвящённый Дню ВДВ. К мемориалу у Вечного огня пришли около пятисот десантников. Митинг посетили официальные лица - представители исполнительной власти и силовых структур.





На митинге зачитали письмо от руководитель ветеранской организации Сербии, который поблагодарил русских десантников за сдерживание войск НАТО в 1999 году на территории аэропорта города Приштина. Письмо зачитали на сербском и русском языках.



Мероприятия, приуроченные ко Дню ВДВ, начались в Липецке в 8 часов. Утром десантники встретились у памятника Герою СССР, основателю ВДВ Василию Маргелову. После митинга от площади Героев стартует шествие в сторону Нижнего парка. Там десантников ждут поздравления артистов.

