Общество

56 минут назад

На площади Героев собрались полтысячи десантников

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#День ВДВ
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На площади Героев собрались полтысячи десантников
На площади Героев в Липецке начался торжественный митинг посвящённый Дню ВДВ. К мемориалу у Вечного огня пришли около пятисот десантников. Митинг посетили официальные лица - представители исполнительной власти и силовых структур.


На митинге зачитали письмо от руководитель ветеранской организации Сербии, который поблагодарил русских десантников за сдерживание войск НАТО в 1999 году на территории аэропорта города Приштина. Письмо зачитали на сербском и русском языках.

Мероприятия, приуроченные ко Дню ВДВ, начались в Липецке в 8 часов. Утром десантники встретились у памятника Герою СССР, основателю ВДВ Василию Маргелову. После митинга от площади Героев стартует шествие в сторону Нижнего парка. Там десантников ждут поздравления артистов.
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#День ВДВ
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Комментарии (3)

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Я

8 минут назад
Почему трудоспособные мужики в будний день не на работе?
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Animal planet

15 минут назад
Слава НИКТОКРОМЕНАСам!:)))
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РжуНимагу...

16 минут назад
"...стартует шествие в сторону Нижнего парка. Там десантников ждут поздравления артистов... и канешна-же фонтаны! АрбузЫ и перепуганные продавцы на рынках далее в программе! Редакция надеется, что лица кавказской национальности к этому времени все спрятались..." :-))
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