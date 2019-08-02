Происшествия

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В столкновении двух иномарок погиб 57-летний водитель

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#Авария #ДТП
В столкновении двух иномарок погиб 57-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погибли два человека, пострадали - семеро. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 августа в Данковском районе на трассе Липецк – Данков 57-летний водитель  автомобиля «Опель-Корса» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Опель-Вектра» с 41-летним мужчиной за рулем. В результате водитель первой иномарки от полученных травм скончался на месте.

В селе Малинки Данковского района 58-летний водитель ВАЗ-2109 вне пешеходного перехода сбил 7-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и был госпитализирован.

В Чаплыгинском районе на грунтовой дороге, примыкающей к автотрассе Солнцево – Шишкино 26-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 39-летнего мужчину. С травмой мужчину госпитализировали.

В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков 64-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Мужчина получил смертельные травмы.

1 августа автоинспекторы выявили 1253 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 910 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаей механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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инотаз это не для колхозанов

18 минут назад
пора всех пересадить на жигули
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Гостья

36 минут назад
свмоуничтожающийся инохлам, поклонник автовазовской дряни?
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гость

36 минут назад
Столкнулись два Опеля разных весовых категорий и малютка "Корса" не выдержала удара. Жаль человека.
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свмоуничтожающийся инохлам

46 минут назад
если запретить продавать всякую иноблеванную рыгань дуракам, то в рубрике ДТП на этом сайте будет нечего писать
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