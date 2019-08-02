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В столкновении двух иномарок погиб 57-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погибли два человека, пострадали - семеро.
В селе Малинки Данковского района 58-летний водитель ВАЗ-2109 вне пешеходного перехода сбил 7-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и был госпитализирован.
В Чаплыгинском районе на грунтовой дороге, примыкающей к автотрассе Солнцево – Шишкино 26-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 39-летнего мужчину. С травмой мужчину госпитализировали.
В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков 64-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Мужчина получил смертельные травмы.
1 августа автоинспекторы выявили 1253 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 910 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаей механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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