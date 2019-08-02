В столкновении двух иномарок погиб 57-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погибли два человека, пострадали - семеро.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 августа в Данковском районе на трассе Липецк – Данков 57-летний водитель автомобиля «Опель-Корса» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Опель-Вектра» с 41-летним мужчиной за рулем. В результате водитель первой иномарки от полученных травм скончался на месте.В селе Малинки Данковского района 58-летний водитель ВАЗ-2109 вне пешеходного перехода сбил 7-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и был госпитализирован.В Чаплыгинском районе на грунтовой дороге, примыкающей к автотрассе Солнцево – Шишкино 26-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 39-летнего мужчину. С травмой мужчину госпитализировали.

В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков 64-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Мужчина получил смертельные травмы.

1 августа автоинспекторы выявили 1253 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 910 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаей механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.