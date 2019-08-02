Происшествия

41 минуту назад

Грязинец отобрал у квартиросъемщицы ноутбук

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#ноутбук #самоуправство
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Грязинец отобрал у квартиросъемщицы ноутбук

Хозяин квартиры забрал технику в счет долга за ЖКХ.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района вынес приговор мужчине, который похитил у своей квартирантки ноутбук. Грязинец признался в преступлении.

Как указано в материалах суда, женщина снимала у грязинца квартиру и задолжала оплату коммунальных услуг. Пьяный хозяин жилья, пока квартиросъемщицы не было дома, вошел в квартиру и забрал ее ноутбук в счет долга. Ущерб от преступления оценили в 14 707 рублей. Действия злоумышленника были квалифицированы по ч.1 ст.330 УК РФ как самоуправство.

Суд вынес грязинцу обвинительный приговор и наказал его штрафом в 7 000 рублей. Ноутбук вернули хозяйке.

Фото: ar.volyn.ua
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#ноутбук #самоуправство
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Комментарии (3)

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Федор

23 минуты назад
А мог бы и невинности лишить свою квартиросъемщицу-должницу
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НЕ ПАТРИОТ

23 минуты назад
"Пьяный хозяин жилья, пока квартиросъемщицы не было дома"... Откуда известно, что он был пьяный? - Квартиросъемщицы не было дома.
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Ваня

29 минут назад
Неужели без уголовщины этот вопрос нельзя было разрешить, а потенциал силовиков направить на коррупционные злодеяния. Боремся со всякой мелочью, да еще расхваливаем свою активность и деловитость.
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