Грязинец отобрал у квартиросъемщицы ноутбук

Хозяин квартиры забрал технику в счет долга за ЖКХ.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района вынес приговор мужчине, который похитил у своей квартирантки ноутбук. Грязинец признался в преступлении.



Как указано в материалах суда, женщина снимала у грязинца квартиру и задолжала оплату коммунальных услуг. Пьяный хозяин жилья, пока квартиросъемщицы не было дома, вошел в квартиру и забрал ее ноутбук в счет долга. Ущерб от преступления оценили в 14 707 рублей. Действия злоумышленника были квалифицированы по ч.1 ст.330 УК РФ как самоуправство.



Суд вынес грязинцу обвинительный приговор и наказал его штрафом в 7 000 рублей. Ноутбук вернули хозяйке.



Фото: ar.volyn.ua