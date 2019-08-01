Погода медленно пытается вернуться от осенней прохлады к летнему теплу

Хотя возвращения привычного для этого времени летнего тепла в ближайшие дни еще не будет.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу глубокого циклона — сохранится холодная погода, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем - от 15 до 20 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем - от 16 до 19 градуса тепла.



День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе был +41 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.



