Погода в Липецке

сегодня, 16:41

Погода медленно пытается вернуться от осенней прохлады к летнему теплу

6 897
#потепление
Погода медленно пытается вернуться от осенней прохлады к летнему теплу

Хотя возвращения привычного для этого времени летнего тепла в ближайшие дни еще не будет.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу глубокого циклона — сохранится холодная погода, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем - от 15 до 20 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем - от 16 до 19 градуса тепла.

День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе был +41 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.

6 897
#потепление

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бездельник

15 минут назад
Российское лето: жара - холод, прохлада - жара, а там, глядишь, и Новый Год!
ответить

Шутки ни о чём!

27 минут назад
История абсолютно не застольная, но вполне забавная. Живу на юге России, погода соответствует климату. Несмотря на дату - 2 Сентября, температура в тени 36 градусов по Цельсия. Жарко, короче. Но на улицу выходить приходится, в магазин, например... В очереди встретила молодую мать с маленьким пацаном (лет 5-ти), мама дала сыну мобильник, чтобы он не отвлекал её во время расчётов с кассиром. Ребёнок увлечённо трещит по телефону с бабушкой и жалуется ей на жару: "- Ба, у нас так жарко! Не, ты не понимаешь, у нас очень жарко! Да не может у вас на севере быть такой же жары! Ба! У нас так жарко, что сопли в носу засыхают!" Теперь у нас появился новый критерий для описания высоких температур: если ничего не засохла - значит, не жарко!
ответить

Викусик

34 минуты назад
Горячие знакомства для взрослых: http://bit.do/vikusiik
ответить

100

38 минут назад
Лучшее лето за последние 10 лет.....Всегда бы так было.....
ответить

Еврей с Кузбасса

49 минут назад
Лето в России протекает, как болезнь: то температура прыгает, то давление скачет!
ответить

Серый

сегодня, 16:48
О-О-Очень медленно.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области холоднее привычного на 7 градусов
#похолодание
13
В Липецкой области холоднее привычного на 7 градусов

вчера, 17:50

Погода в Липецке
Сегодня и завтра в Липецке возможен сильный ветер
#ветер
3
Сегодня и завтра в Липецке возможен сильный ветер

вчера, 11:43

Погода в Липецке
Ветер с Арктики принесет похолодание: в Липецкой области до +19
#похолодание
5
Ветер с Арктики принесет похолодание: в Липецкой области до +19

30.07.2019 17:06

Погода в Липецке
В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов
6
В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов

29.07.2019 12:28

Погода в Липецке
Северный ветер и небольшие дожди принесут похолодание
#дождь
4
Северный ветер и небольшие дожди принесут похолодание

28.07.2019 17:02

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +29
3
В Липецкой области сухо и до +29

27.07.2019 17:01

Погода в Липецке