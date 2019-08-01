Подросток на велосипеде попал под две машины

Юноша госпитализирован.

Сегодня в Липецке на улице Неделина множественные травмы в ДТП получил подросток, передвигавшийся на велосипеде.

Очевидцы аварии рассказали GOROD48, что юноша спускался к Центральному рынку по тротуару улицы Неделина (отрезок улицы проходящий через Каменный лог). Здесь велосипедист попытался объехать поворачивавший автомобиль «Хендай», задел машину, вылетел на проезжую часть и попал под «ГАЗель».





- «ГАЗель» проехала парню по ногам, - говорят свидетели. - Кроме того, он ударился головой об автомобиль и асфальт.

С места аварии парня увезла «скорая». Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы.