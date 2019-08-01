Происшествия

сегодня, 16:26

Подросток на велосипеде попал под две машины

15 1723
#Авария #ДТП
Подросток на велосипеде попал под две машины

Юноша госпитализирован.

Сегодня в Липецке на улице Неделина множественные травмы в ДТП получил подросток, передвигавшийся на велосипеде.

Очевидцы аварии рассказали GOROD48, что юноша спускался к Центральному рынку по тротуару улицы Неделина (отрезок улицы проходящий через Каменный лог). Здесь велосипедист попытался объехать поворачивавший автомобиль «Хендай», задел машину, вылетел на проезжую часть и попал под «ГАЗель». 

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- «ГАЗель» проехала парню по ногам, - говорят свидетели. - Кроме того, он ударился головой об автомобиль и асфальт.

С места аварии парня увезла «скорая». Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы.

15 1723
#Авария #ДТП

Комментарии (15)

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Екатерина

9 минут назад
Мальчику скорейшего выздоровления, а родителям держаться. По поводу идиотов на велосипедах(123): идиотов на авто еще больше и не х.. высказываться сразу так резко. Не дай Бог вам , 123, попасть в такую ситуацию, я бы на вас посмотрела.
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Сомневающийся

29 минут назад
Сначала была ул.Циолковского, теперь Неделина ? И где Неделина , а также Циолковского проходит через Каменный лог ?
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Викусик

34 минуты назад
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аввав

39 минут назад
Не права нужны для велосипедов, а велодорожки, много велодорожек..т.к с такими ценами на бензин, мы скоро все пересядим на вело..
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Нищий планктон

52 минуты назад
Что вы подростка хаете, у нас вся страна на 70% из таких.
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124

58 минут назад
Не х...... ездить где попало.
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123

59 минут назад
права вводить для велосипедистов
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123

сегодня, 17:04
водил теперь замахают из за идиота
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жуть-жуткая!

сегодня, 17:03
Дай ,Боже, мальчику выздоровления ,без тяжелых последствий..... Почему не детей не учат технике безопасности на дорогах в городе?!
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мм

сегодня, 16:57
Если что - готов купить велик
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