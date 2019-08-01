сегодня, 16:26
Подросток на велосипеде попал под две машины
Юноша госпитализирован.
Очевидцы аварии рассказали GOROD48, что юноша спускался к Центральному рынку по тротуару улицы Неделина (отрезок улицы проходящий через Каменный лог). Здесь велосипедист попытался объехать поворачивавший автомобиль «Хендай», задел машину, вылетел на проезжую часть и попал под «ГАЗель».
- «ГАЗель» проехала парню по ногам, - говорят свидетели. - Кроме того, он ударился головой об автомобиль и асфальт.
С места аварии парня увезла «скорая». Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы.
Екатерина
Сомневающийся
Викусик
аввав
Нищий планктон
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жуть-жуткая!
мм