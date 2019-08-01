Происшествия

59 минут назад

34-летний липчанин арендовал склад, чтобы выращивать коноплю

9 593
#наркотики

В ходе операции «Мак–2019», сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области задержан  34–летний житель Липецка: в арендованном им складе полицейские нашли горшки с коноплей и полтора килограмма марихуаны.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что мужчина арендовал складское помещение в Правобережном районе, где оборудовал лабораторию по выращиванию наркотикосодержащих растений. В изолированное помещение были подведены системы вентиляции, увлажнения и освещения, собранные кустарным способом.

На складе полицейские нашли 20 растений конопли и более полутора килограммов марихуаны.

По словам задержанного наркотикосодержащие растения он выращивал для собственного потребления.

В отношении липчанина возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 231 УК РФ, максимальная санкция по которым предусматривает до 10 лет лишения свободы.

9 593
#наркотики

Комментарии (9)

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Васек

1 минуту назад
Может он гуманитарку для Сирии и хохлов готовил !!!!
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«

3 минуты назад
Во как старался ....Ботан обкурок.
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ВАЛЕТОВ

3 минуты назад
ЧТО ПРЯМ ТАК ДЛЯ СЕБЯ ЭТО ВСЕ РАСТИЛ ? А ДЕЛИТСЯ С БРАТВОЙ НЕНАДО ? Я ДУМАЮ ЭТОЙ МЫШИ ПАЦАНЫ НА ЗОНЕ ПРЕДЪЯВУ ВЫСТАВЯТ,ДА И ГУДОК ЗАОДНО ЕМУ ПРОЧИСТЯТ !!!
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Антрополог.

8 минут назад
Парень стресс хотел снимать. Жаль.
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Шутки ни о чём!,

18 минут назад
- А у наших соседей дед посадил коноплю. Выросла конопля большая - пребольшая! Позвал дед бабку, внучку, Жучку, кошку, мышку - тянут - потянут!.. Ну, в общем, живут они весело - превесело!
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Молодец!.

20 минут назад
Он хотел праздник при нудной , постыдной путинской жизни !.
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Нет ,,,,,

27 минут назад
интересно , а вы что только узнали , так это происходило уже давно годы...
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сёрфер

29 минут назад
хера себе он курит))) для себя))) ржу)
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Иван

45 минут назад
Малый бизнес по-Липецки, как он есть...
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