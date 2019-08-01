59 минут назад
34-летний липчанин арендовал склад, чтобы выращивать коноплю
В ходе операции «Мак–2019», сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области задержан 34–летний житель Липецка: в арендованном им складе полицейские нашли горшки с коноплей и полтора килограмма марихуаны.
На складе полицейские нашли 20 растений конопли и более полутора килограммов марихуаны.
По словам задержанного наркотикосодержащие растения он выращивал для собственного потребления.
В отношении липчанина возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 231 УК РФ, максимальная санкция по которым предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Васек
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ВАЛЕТОВ
Антрополог.
Шутки ни о чём!,
Молодец!.
Нет ,,,,,
сёрфер
Иван