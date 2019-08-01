Происшествия

сегодня, 15:21

Закупавший для детей-сирот жилье экс-директор ОБУ «Экжилфонд» пойдет под суд

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#коррупция
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Закупавший для детей-сирот жилье экс-директор ОБУ «Экжилфонд» пойдет под суд

Александра Сотникова обвиняют в хищении 5,4 млн рублей.

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова, который, по версии следствия, прикарманил 5,4 млн рублей из средств, выделяемых из регионального бюджета на покупку квартир для детей-сирот.

По версии следствия, занимая с ноября 2017 года по июль 2018 года руководящие посты в учреждении и являясь руководителем контрактной службы, обвиняемый совершал незаконные действия по приобретению по заведомо завышенной стоимости квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (предоставленная в 2017 году Министерством образования и науки РФ субсидия составляла 187 473 119 рублей).

Преступные действия обвиняемого были вскрыты и пресечены в результате прокурорской проверки.

- В ходе расследования уголовного дела должностному лицу было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ («использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, тяжкие последствия»), - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сначала в отношении директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова было заведено два административных производства. Оба касались покупки недвижимости в конце 2017-начале 2018 годов. Тендеры проходили серийно, государственные контракты на 16 квартир получили два частных предпринимателя. Антимонопольщики проверили закупки и установили в них признаки нарушения ст. 17 Закона «О защите конкуренции». Затем материалы были переданы сотрудникам областного управления ФСБ и СУ СК РФ по Липецкой области.

Изначально директору областного бюджетного учреждения вменили финансовые махинации с пятью квартирами, но следствие считало, что хищения выделенных для сирот средств носили систематический характер. На каждой такой квартире чиновник будто бы до полумиллиона рублей. 

ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» было создано на базе регионального управления ЖКХ в начале 2017 года. Организация, по сути, занималась обеспечением детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем; номинально ее задачей ставили эффективное использование жилищного фонда Липецкой области. ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» попало в эпицентр коррупционного скандала летом 2018 года. Директора учреждения задержали по подозрению в махинациях с покупками квартир для сирот. Следствие обвинило директора в том, что он заключал государственные контракты по завышенным ценам с определенными поставщиками, покупал сиротам жилье без проведения экспертиз на соответствие санитарным нормам, техническим и противопожарным требованиям.

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#коррупция
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Комментарии (14)

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НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
- Подсудимый, Вам предоставляется последнее слово. - 1млн.$. - признаёте ли Вы себя виновным? - Нет! - Ну, на "нет! и суда нет.
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а мы и не знали

3 минуты назад
Историк не пойман , не вор , а про Божко ,вот здесь ! Титов -молодца ! Обл. депутаты - лизоблюды , не все , а кто выдвигал эту субстанцию ! Мечты Юрия Божко о должности липецкого бизнес-омбудсмена могут рухнуть из-за самовольных правок в закон . https://abireg.ru/newsitem/76520
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Молодцу

8 минут назад
Так воспитание при ссср получил
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Житель

10 минут назад
Ублюдок на несчастных детях наживался --в ад урода . Педик в кубе.
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Историк

12 минут назад
Интересно почему о Божко тут не пишут и махинациях облсовета
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Молодец

12 минут назад
Настоящий путираст , Жалко мало своровал , А что вообще ждём от воровского режима Путина , Конечно воровства !, Воруй, воруй ,воруй , Хапай !, "Путирасты всех стран объединяйтесь "!. И воруйте .
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Очередной едросс

31 минуту назад
"""Закупавший для детей-сирот жилье экс-директор ОБУ «Экжилфонд» пойдет под суд""" думаю перед выборами для вида активность проявляют , а после выборов если губернатор опять будет едросс , всё опять будет слито в унитаз и произойдёт оправдание.
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сёрфер

31 минуту назад
ну вот и пусть его закроют лет на 8, чтобы мля не повадно было
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Шутки ни о чём!

33 минуты назад
Разговаривают два вора-карманика: - Ты не представляешь, до чего всё-таки упали у нас нравы... - А что случилось? - Вчера я залез карман одного вполне интеллигентного человека... - И что ты думаешь? - Этот негодяй ухитрился снять с моего пальца перстень!
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ВО КАК

36 минут назад
А в какой он партии состоял.Если в ЕР то понять и простить.
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