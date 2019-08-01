Общество
19 минут назад
Ельчан удивил легендарный танк Т-34
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Но вряд ли историческая машина пробудит патриотические чувства жителей древнего города
В соцсетях Ельца появились фото провоза по Московскому шоссе Ельца на тягаче танка Т-34.
Ельчане предположили, что танк установят где-то в Ельце. Но в мэрии города пока не подтвердили эту информацию.
Скорее всего, танк везли через Елец в другой город, предположили в мэрии города. Во всяком случае по госзакупкам такой тендер не проходил и место установки не определялось.
Ельчане предположили, что танк установят где-то в Ельце. Но в мэрии города пока не подтвердили эту информацию.
Скорее всего, танк везли через Елец в другой город, предположили в мэрии города. Во всяком случае по госзакупкам такой тендер не проходил и место установки не определялось.
1 149
Игнат