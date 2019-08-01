Общество

19 минут назад

Ельчан удивил легендарный танк Т-34

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#танк Т-34
Ельчан удивил легендарный танк Т-34

Но вряд ли историческая машина пробудит патриотические чувства жителей древнего города

В соцсетях Ельца появились фото провоза по Московскому шоссе Ельца на тягаче танка Т-34.



 Ельчане предположили, что танк установят где-то в Ельце. Но в мэрии города пока не подтвердили эту информацию.

Скорее всего, танк везли через Елец в другой город, предположили в мэрии города. Во всяком случае по госзакупкам такой тендер не проходил и место установки не определялось. 
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#танк Т-34

Комментарии (1)

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Игнат

5 минут назад
Во время ВОВ было уничтожена 1274 танка т-34 и около 100 танков Тигр. Внимание вопрос!!!! Чем т-34 легендарные? Легенда это наши бабушки и дедушки. Т-34 фольга.
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