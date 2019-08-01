Ельчан удивил легендарный танк Т-34

Но вряд ли историческая машина пробудит патриотические чувства жителей древнего города

В соцсетях Ельца появились фото провоза по Московскому шоссе Ельца на тягаче танка Т-34.Ельчане предположили, что танк установят где-то в Ельце. Но в мэрии города пока не подтвердили эту информацию.Скорее всего, танк везли через Елец в другой город, предположили в мэрии города. Во всяком случае по госзакупкам такой тендер не проходил и место установки не определялось.