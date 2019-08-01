Во время шествия десантников общественный транспорт будет работать в режиме ожидания

Как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, 2 августа во время проведения праздничного шествия, посвящённого 89-ой годовщине воздушно-десантных войск, по маршруту

«пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Зегеля – Петровский проезд – Нижний парк» с 9.00 и до окончания мероприятия, ориентировочно до 12.00, движение автобусов маршрутам №№ 2, 9, 11, 12, 22, 24, 24а, 33, 36, 300, 302, 306, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359 и сезонным садоводческим № 23 и 48 будет осуществляться в режиме ожидания. После завершения шествия движение городского пассажирского транспорта возобновится.



