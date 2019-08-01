Общество

14 минут назад

Во время шествия десантников общественный транспорт будет работать в режиме ожидания

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#День ВДВ #транспорт
Во время шествия десантников общественный транспорт будет работать в режиме ожидания
Как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, 2 августа во время проведения праздничного шествия, посвящённого 89-ой годовщине воздушно-десантных войск, по маршруту
«пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Зегеля – Петровский проезд – Нижний парк» с 9.00 и до окончания мероприятия, ориентировочно до 12.00, движение автобусов маршрутам №№ 2, 9, 11, 12, 22, 24, 24а, 33, 36, 300, 302, 306, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359 и сезонным садоводческим № 23 и 48 будет осуществляться в режиме ожидания. После завершения шествия движение городского пассажирского транспорта возобновится.

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#День ВДВ #транспорт

Комментарии (4)

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Animal planet

3 минуты назад
Десант, нажрись водки и в фантан!
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Дауж

5 минут назад
Из за этих ослов люди должны на остановках стоять пока они пройдут
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Пос Сырский

5 минут назад
Точное и актуальное расписание городских муниципальных автобусов Здесь http://www.lt-systems.ru/ Крайние на Сырский №28 от НЛМК в 00:10 время прохождения конкретных остановок пл Кольцевая 00:29 ул Бунина/27 микр 00:38. Крайний №24а от Чаплыг.ш. в 23:36 ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:18, Ул Бунина/27 микр 00:24. Расписание других маршрутов от конечных остановок Липчане могут узнать здесь http://www.lt-systems.ru/
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Десант

6 минут назад
Слава ВДВ!
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