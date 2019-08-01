сегодня, 12:20
Группа НЛМК подписала соглашения о сотрудничестве с лидерами рынка металлоторговли России
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, подписала соглашения о сотрудничестве с крупнейшими игроками рынка металлоторговли: «Металлсервис» и Сталепромышленная компания, - общий объем продаж которых в 2018 году составил 4,3 млн тонн металлопродукции.
В результате, как сообщает ПАО «НЛМК» оперативная отгрузка продукции клиентам будет обеспечена благодаря складской сети из более чем 70 складов трех компаний. На одной платформе можно будет купить все необходимое для строительной отрасли – более 20 тыс. наименований и типоразмеров продукции. Покупатели получат полный спектр сервисных услуг по обработке, подготовке, упаковке и доставке металлопродукции.
«Расширяя географию и ассортимент онлайн-продаж, мы предлагаем покупателям снижение логистических издержек, экономию времени и сокращение рисков. В сочетании с электронной площадкой, которая обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса, это позволяет сформировать для покупателей действительно уникальное предложение. Мы очень рады, что к нам присоединились два давних и надежных партнера. Уверены, что такое сотрудничество будет выгодным для всех участников», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.