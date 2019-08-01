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сегодня, 10:48

В Липецке закрыли подвальный фитнес-зал

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#фитнес
В Липецке закрыли подвальный фитнес-зал

Спортивный центр работал в жилом доме.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на постановление Правобережного районного суда о закрытии на 90 суток в подвале жилого дома фитнес-зала. Владельцы спортивного центра не согласились с выводами первой инстанции и решили их опротестовать.

Как сообщается в документах суда, фитнес-зал принадлежит медицинской организации. Владельцы бизнеса приспособили подвал жилого дома на улице Смородина под спортивный зал. На это пожаловались местные жители. Специалисты Роспотребнадзора проверили условия работы спортзала. Согласно законодательству, подобные фитнес-залы должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. В нарушение их там не учитывали требования к воздушно-тепловому режиму. Так, проверка установила, что в зале нет окон, соответственно, помещение для фитнеса невозможно проветрить ни до, ни после занятий. Это нарушение легко в основу протокола по ст. 6.4 КоАП РФ. Владельцы спортзала отрицают правонарушение.

Судья апелляционной инстанции не нашел основания для изменения или отмены постановления суда первой инстанции. Оно оставлено в силе.
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#фитнес

Комментарии (4)

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гостья

48 секунд назад
ВАСЕК, ну так это пивнухи же, а спортзалы зачем? зачем нужны здоровые люди? пусть идут по пивку))))))
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Липчанин

55 минут назад
ВАСЕК, конечно! С пивнух знаешь какой навар? Вентиляции в этом зале не было! В пивнухах, хоть, потниной не воняет!
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Пос Сырский

57 минут назад
ВАСЕК, На конечной Сырский пивнушка работает 24 часа пьют они там а ссут прям на остановке.
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ВАСЕК

сегодня, 10:55
А пивнухи на первых этажах как работали так и работают.
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