Житель Тербунского района раскаялся в краже породистого щенка

Мужчина забрал от чужого дома русскую гончую.

Мировой судья Тербунского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области, которого обвиняли в краже породистого щенка. Безработный мужчина не стал отрицать своей причастности к исчезновению животного.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено поздно вечером 16 марта. Пьяный мужчина шел мимо чужого дома и заметил около здания породистого щенка. Не долго думая, житель Тербунского района украл животное. Пса породы русская пегая гончая хозяин собаки оценил в 5 000 рублей.



В суде потерпевший заявил, что помирился с подсудимым: тот загладил перед ним имущественный вред, вернул щенка, признался в преступлении и раскаялся в содеянном. Стороны процесса выступили за прекращение дела по примирению сторон. Суд постановил прекратить уголовное дело.



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