В честь железнодорожников откроют ярмарку

3 августа в Ельце будут отмечать профессиональный праздник.

Ряд праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику День железнодорожника, состоится в Ельце 3августа. Как сообщает городская администрация, мероприятия стартуют с 8 утра. К этому часу на улице Фабрициуса откроется ярмарка.



В этот день для ельчан также будут организованы спортивные состязания по плаванию, пляжному волейболу, настольному теннису и городошному спорту. Для детей весь день на стадионе ДФСК «Локомотив» будут работать аттракционы. Вечером состоится торжественное поздравление и концертная программа.



Полная программа праздника в честь Дня железнодорожника

- Областная торговая ярмарка на ул.Яна Фабрициуса — с 8 до 14 часов;

- Спортивные мероприятия на стадионе и спорткомплексе «Локомотив» - с 9:30 до 14:00: соревнования по настольному теннису, пляжному волейболу и городошному спорту;

- Работа аттракционов для детей и взрослых на стадионе «Локомотив» - с 10:00 до 22 часов;

- Торжественное поздравление и вручение наград железнодорожникам — 18:00;

- Праздничный концерт - с 18:30 до 19:45.