Происшествия

29 минут назад

63-летняя женщина получила множественные травмы в столкновении двух иномарок

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#авария #ДТП
63-летняя женщина получила множественные травмы в столкновении двух иномарок

За минувшие сутки на дорогах области пострадал один человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 июля в селе Куймань Лебедянского района  22-летний водитель «Митсубиси» по предварительным данным нарушил очередность проезда, и столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 65-летнего водителя. В автоаварии пострадала 63-летняя пассажирка второй иномарки – с множественными травмами ее доставили в больницу.

На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1064 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 710 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

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