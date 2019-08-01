63-летняя женщина получила множественные травмы в столкновении двух иномарок

За минувшие сутки на дорогах области пострадал один человек.









Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 июля в селе Куймань Лебедянского района 22-летний водитель «Митсубиси» по предварительным данным нарушил очередность проезда, и столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 65-летнего водителя. В автоаварии пострадала 63-летняя пассажирка второй иномарки – с множественными травмами ее доставили в больницу.

На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1064 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 710 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.