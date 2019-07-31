Липецкий пловец-вундеркинд завоевал еще три медали на олимпийском фестивале в Баку

Наш Клименищев завоевал на фестивале больше наград, чем... сборные некоторых стран.

16-летний липецкий пловец Вадим Клименищев с гордо поднятой головой покинул баку, где завершился XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

После «золота» на дистанции 200 метров баттерфляем воспитанник ОКС СШОР завоевал еще три награды, причем одну из них «золотую».

В комбинированной эстафете 4х100 сборная России, за которую выступал Клименищев, стала победительницей с результатом 3 минуты 43,62 секунды. Отрыв от «серебряных» призеров из Великобритании получился большим и составил почти одну секунду, время британцев - 3.44,45.

Затем Вадим заработал два «серебра» - в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем и смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Сборная России оказалась вне конкуренции в командном медальном зачёте фестиваля, завоевав в о всех видах спорта 66 наград - 28 «золотых», 17 «серебряных» и 21 «бронзовую». На втором месте сборная Великобритании, у которой «всего» 25 медалей, из них 11 «золотых».

Вадим Клименищев – мастер спорта России. «Бронзовый» призер первенства страны. Тренируется у Ольги Кумановской.