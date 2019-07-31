Происшествия

42 минуты назад

Школьница из Липецка погибла в Крыму

9 1478
#ДТП #авария
Школьница из Липецка погибла в Крыму

Девочка вместе с семьей ехала на юг.

8-летняя школьница из Липецка погибла в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму. Девочка вместе с родителями и братьями ехала отдохнуть на юг, рассказали GOROD48 знакомые семьи. Авария произошла днем 28 июля на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма. Там столкнулись «Мерседес» и «Ссанг Йонг». В аварии пострадали двое взрослых и пятеро детей, в их числе – погибшая девочка из Липецка. Она получила несовместимые с жизнью травмы.

Известно, что у 14-летнего брата погибшей девочки травма тазобедренного сустава. Куда большие опасения вызывает состояние 6-летнего брата. Ребенка вместе с матерью из городской больницы Феодосии переправили на вертолете в республиканскую больницу в Симферополе. У мальчика из-за травмы позвоночника отказали ноги, он перенес две сложные операции и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Знакомые семьи организовали сбор помощи средств пострадавшим в аварии липчанам. Также они обратились за содействием в лечении детей в областную администрацию. Их обращение отправили на рассмотрение в управление здравоохранения.
9 1478
#ДТП #авария

Комментарии (9)

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Наталья

1 минуту назад
А где организован сбор помощи средств пострадавшим в аварии
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Наталья

2 минуты назад
Помоги им господи Какое горе
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Для индезит

9 минут назад
Если нсть вопросы давай встетимся обсудим
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Для индезит

10 минут назад
Не злорвдствуй сук.... на их месте моог оказаться ты
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?

11 минут назад
Большого терпения родителям.
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indezit

15 минут назад
На криму или колыму?
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Семен

19 минут назад
Ахринеть отдохнуть съездили. Соболезнование близким.
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Увася

23 минуты назад
Бедные дети...скорейшего им выздоровления.
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Wert

32 минуты назад
Какой кошмар... Бедные дети :(
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