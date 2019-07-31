Школьница из Липецка погибла в Крыму

Девочка вместе с семьей ехала на юг.

8-летняя школьница из Липецка погибла в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму. Девочка вместе с родителями и братьями ехала отдохнуть на юг, рассказали GOROD48 знакомые семьи. Авария произошла днем 28 июля на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма. Там столкнулись «Мерседес» и «Ссанг Йонг». В аварии пострадали двое взрослых и пятеро детей, в их числе – погибшая девочка из Липецка. Она получила несовместимые с жизнью травмы.



Известно, что у 14-летнего брата погибшей девочки травма тазобедренного сустава. Куда большие опасения вызывает состояние 6-летнего брата. Ребенка вместе с матерью из городской больницы Феодосии переправили на вертолете в республиканскую больницу в Симферополе. У мальчика из-за травмы позвоночника отказали ноги, он перенес две сложные операции и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Знакомые семьи организовали сбор помощи средств пострадавшим в аварии липчанам. Также они обратились за содействием в лечении детей в областную администрацию. Их обращение отправили на рассмотрение в управление здравоохранения.