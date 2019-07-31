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59 минут назад

Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря

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#цены
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном речь идет об огурцах и помидорах. По данным Росстата, в 2018 году в теплицах вырастили более 1 млн т овощей — это был рекордный уровень за последние 10 лет. 

Как ранее говорили «Известиям» в Минсельхозе, рост по сравнению с 2017-м составил около 10%. Таким образом, в этом году урожай должен показать новый рекорд.

За 2014–2018-й построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц, из них по итогам прошлого года введено в эксплуатацию около 350 га. 

«Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%», — пояснили в пресс-службе министерства.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это позволит сохранить летние цены на овощи вплоть до начала декабря. Однако полностью обеспечить россиян отечественными огурцами и помидорами пока не удастся.


 


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#цены

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