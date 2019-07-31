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Туляки собирались продавать в Липецкой области марихуану и попались

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#наркотики
Туляки собирались продавать в Липецкой области марихуану и попались

Становлянский районный суд приговорил трех жителей Тульской области к длительным срокам заключения за сбыте и хранение наркотиков в значительном размере и покушение на сбыт  крупной партии наркотиков.  

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в 2017 году 30-летняя тулячка и ее 24-летний сожитель решили зарабатывать наркоторговлей. Женщина на своей даче в Тульской области выращивала, высушивала и фасовала наркотические средства. Роль сожителя заключалась в поиске покупателей и дальнейшем сбыте наркотиков. Для этого он вступил в преступный сговор с 43-летним жителем Ефремовского района Тульской области, который согласился вместе с ними сбывать наркотики растительного происхождения на территории Становлянского района Липецкой области.

Полицейским удалось задержать наркосбытчиков при попытке реализации крупной партии наркотиков. В автомобиле задержанных полицейские обнаружили спортивную сумку с пластиковыми контейнерами, в которых находились 59 полимерных пакетов с марихуаной общей массой 1 289 граммов.

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фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

30-летней жительнице Тульской области суд назначил  наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Её 24-летнему сожителю суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Их 43-летний знакомый осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

3 401
#наркотики

Комментарии (4)

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Нонка

20 секунд назад
О, отличный срок ,правильно укатали анчутку! Да если ещё и цыги -МиГи вообще -мёд и мёд !10-лет лагерей -песня !
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Путенский беспредел

40 секунд назад
Не отжал у вас Тогда подождите.
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Шутки ни о чём!

4 минуты назад
В багажнике гаишник обнаруживает пакет с * , сумку с деньгами и автомат Калашникова: - Так, товарищ водитель, теперь давайте разберёмся: где здесь Ваши вещи, а где - мои!
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Ч.

6 минут назад
Пора расстреливать и , точка.
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