Туляки собирались продавать в Липецкой области марихуану и попались

Становлянский районный суд приговорил трех жителей Тульской области к длительным срокам заключения за сбыте и хранение наркотиков в значительном размере и покушение на сбыт крупной партии наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в 2017 году 30-летняя тулячка и ее 24-летний сожитель решили зарабатывать наркоторговлей. Женщина на своей даче в Тульской области выращивала, высушивала и фасовала наркотические средства. Роль сожителя заключалась в поиске покупателей и дальнейшем сбыте наркотиков. Для этого он вступил в преступный сговор с 43-летним жителем Ефремовского района Тульской области, который согласился вместе с ними сбывать наркотики растительного происхождения на территории Становлянского района Липецкой области.

Полицейским удалось задержать наркосбытчиков при попытке реализации крупной партии наркотиков. В автомобиле задержанных полицейские обнаружили спортивную сумку с пластиковыми контейнерами, в которых находились 59 полимерных пакетов с марихуаной общей массой 1 289 граммов.













фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

30-летней жительнице Тульской области суд назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Её 24-летнему сожителю суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Их 43-летний знакомый осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.