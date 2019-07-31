Происшествия

сегодня, 17:23

Девочек в парке Победы напугал эксгибиционист

23 2185
#эксгибиционист
1
Девочек в парке Победы напугал эксгибиционист

Школьницы описали его как 30-летнего бородатого русоволосого мужчину.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась липчанка, живущая неподалеку от парка Победы в Липецке. Она рассказал, что ее девятилетняя дочь и ее подруги едва убежали от эксгибициониста.

- Дочь и две ее подружки, одной из которых - 10 лет, а другой - 11 лет, пошли в полдень погулять в парк Победы. Они посидели на лужайке, а когда решили уходить, к ним вдруг подошел молодой мужчина и попросил у девочек разрешения продемонстрировать им процесс самоудовлетворения. Две девчонки тут же вскочили на ноги у убежали, а моя дочь впала в ступор. И лишь когда мужчина протянул к ней руку, она пришла в себя и убежала, - рассказывает женщина.

По словам липчанки, убежавшие первыми девочки встретили двух женщин и сказали им, что их хотели изнасиловать. Женщины пошли туда, куда указали им дети, но никого не увидели. Подобрав с травы вещи школьниц и их мобильные телефоны, женщины отправились в дирекцию парка, чтобы сообщить о случившемся администраторам.

- Позже в парк прибыл наряд ППС. Полицейские сказали нам, что сведения о подобного рода людях у них есть, но пока никто за этим делом не пойман. Потом девочек в присутствии их законных представителей опросила инспектор ПДН ближайшего отдела полиции.

Школьницы описали эксгибициониста как русоволосого мужчину 30-летнего возраста с бородой, которая была светлее его волос. Он был одет в голубые джинсы и розово-коричневую футболку с надписью на иностранном языке. На его плече висела черная сумка.

- Заявление родителей по данному факту зарегистрировано. Оно, кстати, первое, кто бы что не говорил о наводнивших парк Победы эксгибиционистах. По нему начата проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних и патрули ППС получили приказ регулярно прочесывать парк Победы, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
23 2185
#эксгибиционист
1

Комментарии (23)

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Ання

3 минуты назад
Это бобылев был,
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нюрашка

5 минут назад
Олег, и тоже
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защитничку воров

7 минут назад
хипстер ? вы серьёзно )))))))))))) ? сказочки ;-) защитничек воров ;-)
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добрый лось

20 минут назад
Вежливый. «Попросил у девочек разрешения».
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Липчанка

23 минуты назад
Ничего смешного Когда я была в возрасте этих девочек то такой же попался мне прямо на тротуаре по которому я шла на Литаврина Шок - описать это состояние трудно И это чувство очень долго преследовало меня просто при общении с мужчинами Таких надо все-таки убирать из парков Где опять у нас полиция??????????? Лечить отправляйте
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Перри Мейсон

24 минуты назад
гость, в полдень там вообще тьма)))
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Перри Мейсон

25 минут назад
по приходам бы посмотреть, по-любому хипстер..
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ДЛИННЫЙ САШКА

29 минут назад
ЭТО ДЛИННЫЙ САШКА С ЯРЛУКОВО
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Это он

29 минут назад
а на 11 мкр поймали маньяка ? Он тоже был с бородой светлой
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по приходам бы посмотреть

32 минуты назад
с бородами в основном ходят попы
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