Девочек в парке Победы напугал эксгибиционист

Школьницы описали его как 30-летнего бородатого русоволосого мужчину.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась липчанка, живущая неподалеку от парка Победы в Липецке. Она рассказал, что ее девятилетняя дочь и ее подруги едва убежали от эксгибициониста.



- Дочь и две ее подружки, одной из которых - 10 лет, а другой - 11 лет, пошли в полдень погулять в парк Победы. Они посидели на лужайке, а когда решили уходить, к ним вдруг подошел молодой мужчина и попросил у девочек разрешения продемонстрировать им процесс самоудовлетворения. Две девчонки тут же вскочили на ноги у убежали, а моя дочь впала в ступор. И лишь когда мужчина протянул к ней руку, она пришла в себя и убежала, - рассказывает женщина.



По словам липчанки, убежавшие первыми девочки встретили двух женщин и сказали им, что их хотели изнасиловать. Женщины пошли туда, куда указали им дети, но никого не увидели. Подобрав с травы вещи школьниц и их мобильные телефоны, женщины отправились в дирекцию парка, чтобы сообщить о случившемся администраторам.



- Позже в парк прибыл наряд ППС. Полицейские сказали нам, что сведения о подобного рода людях у них есть, но пока никто за этим делом не пойман. Потом девочек в присутствии их законных представителей опросила инспектор ПДН ближайшего отдела полиции.



Школьницы описали эксгибициониста как русоволосого мужчину 30-летнего возраста с бородой, которая была светлее его волос. Он был одет в голубые джинсы и розово-коричневую футболку с надписью на иностранном языке. На его плече висела черная сумка.



- Заявление родителей по данному факту зарегистрировано. Оно, кстати, первое, кто бы что не говорил о наводнивших парк Победы эксгибиционистах. По нему начата проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних и патрули ППС получили приказ регулярно прочесывать парк Победы, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.