В Чаплыгине прошел шестой гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье»

Пир на весь мир устроили чаплыгинцы в день рождения своего района. На гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" в этом году приехали гости из Белгорода, Воронежа, Нижнего Новгорода, Курса, Липецка.

Празднества продлились два дня. 26 июля в Нижнем парке состоялось яркое театрализованное представление «Откуда есть пошла земля Раненбургская».







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Большое «Раненбургское застолье» развернулось в субботу. Фестиваль открылся театрализованным шествием по центральной улице города. Его возглавил традиционный парад украшенных колясок. На праздник приехал и DJ Антон на коляске в виде музыкального пульта, и маленький космонавт Дима в коляске-ракете, и принцесса в сказочной колеснице. Глава района Юрий Сазонов на сцене поздравил многодетные семьи и вручил благодарственные письма.По традиции в день города обновили и Доску почета.Ее украсили фотографии десяти самых трудолюбивых чаплыгинцев.











Поздравления от имени исполняющего обязанности главы области Игоря Артамонова передал горожанам руководитель представительства администрации Липецкой области при правительстве РФ Виктор Русляков.











Обжорные ряды манили своими ароматами. Хозяюшки из сельских поселений Чаплыгинского района угостили своими кулинарными изысками. Здесь и окрошка, и пироги с блинами, аппетитный чай из трав и, конечно, традиционные щи. Здесь же прямо на глазах у гостей с пылу с жару разделывали мясо молодого барашка, приготовленного на гриле. Разливали наваристую шурпу, угощали пловом. Настоящее гастрономическое раздолье.



















На сцене профессиональные артисты подарили гостям праздничный концерт. Ансамбль танца "Казаки России" удивил удалью и покорил зрителей своим выступлением.





В ярких радужных красках запомнился этот день и самым маленьким гостям «Раненбургского застолья». Детский фестиваль красок подарил ребятам бурю эмоций и смеха.













