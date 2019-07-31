В салоне красоты липчанка избила парикмахера

Женщина хотела получить услугу по скидочной листовке.





30 июля под конец рабочего дня в салон красоты на улице Гагарина зашла женщина и потребовала услугу обозначенную в скидочной листовке, но ее не получила. После чего клиентка набросилась на парикмахера с кулаками.



Пострадавшая девушка закрыла салон, зафиксировала следы побоев и отправилась в полицию писать заявление. Там она встретилась со своей обидчицей повторно – та писала заявление на парикмахера за отказ от предоставления услуги в соответствии с листовкой.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оба заявления зарегистрированы в отделе полиции №8. Действиям 26-летней работницы салона и 31-летней клиентки, а также степени вреда нанесенного здоровью парикмахерши, будет дана правовая оценка по завершению доследственной проверки.

