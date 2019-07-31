Происшествия

43 минуты назад

В салоне красоты липчанка избила парикмахера

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#драка
В салоне красоты липчанка избила парикмахера

Женщина хотела получить услугу по скидочной листовке. 

30 июля под конец рабочего дня в салон красоты на улице Гагарина зашла женщина и потребовала услугу обозначенную в скидочной листовке, но ее не получила. После чего клиентка набросилась на парикмахера с кулаками.

Пострадавшая девушка закрыла салон, зафиксировала следы побоев и отправилась в полицию писать заявление. Там она встретилась со своей обидчицей повторно – та писала заявление на парикмахера за отказ от предоставления услуги в соответствии с листовкой. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оба заявления зарегистрированы в отделе полиции №8. Действиям 26-летней работницы салона и 31-летней клиентки, а также степени вреда нанесенного здоровью парикмахерши, будет дана правовая оценка по завершению доследственной проверки.
9 1120
#драка

Комментарии (9)

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Animal planet.

42 секунды назад
Позорище.
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Блин

1 минуту назад
Мне тоже иногда хочется жопоруким парикмахерам по роже надавать
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Онуфрий Прохорыч

3 минуты назад
Гость, эт ты быдло! ежели контора сама разрекламировала скидку да еще выпустила листовку, которая, если не подсказали тебе , является публичной офертой, то будьте добры оказывать услуги согласно взятым на себя обязательствам! А вот рукоприкладство это конечно лишнее, хотя кто знает, как себя вела парикмахер, а то мож профилактический тумак был крайне нужен!))
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Петросян продолжает хохмить

6 минут назад
Небось, блондинка была, они все наголову больные и сумасшедшие!
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ха-ха-ха

12 минут назад
Переходный возраст, мат запретили а побои ещё доказывать степень тяжести. Так что у всё всё впереди
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Переходный возраст

20 минут назад
В 25-35 подобные женщины практически осознают потерю лучших лет и слив жизни в унитаз. Назначают виновными всех окружающих и просто попавшихся под руку, не исключая мужа и родственников. А если к этим годам не налажена личная жизнь... от подобных дам нужно держаться подальше.
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весёлый

25 минут назад
И ,вобще,женщинам совет,подстригайтесь у мужчин
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Гость

25 минут назад
Вот быдло народ! все на халяву подовай еще и дратся бросилась
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весёлый

26 минут назад
Надо было справку спросить
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