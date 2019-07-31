48-летняя липчанка попалась с самодельным револьвером

По словам женщины, оружие досталось ей в наследство от сожителя.

Полицейские направили в суд дело 48-летней ранее судимой липчанки обвиняемой в незаконном хранении огнестрельного оружия.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские в апреле этого года полицейские изъяли у женщины предмет похожий на пистолет.



Экспертиза установила, что изъятый предмет является самодельным револьвером и относится к категории самодельного огнестрельного оружия.



Обвиняемая пояснила, что револьвер она нашла в личных вещах умершего сожителя. Оружие она решила оставить себе и использовать для самообороны.



Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

