Происшествия

54 минуты назад

48-летняя липчанка попалась с самодельным револьвером

7 695
#огнестрельное оружие
48-летняя липчанка попалась с самодельным револьвером

По словам женщины, оружие досталось ей в наследство от сожителя.

Полицейские направили в суд дело 48-летней ранее судимой липчанки обвиняемой в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские в апреле этого года полицейские изъяли у женщины предмет похожий на пистолет.

Экспертиза установила, что изъятый предмет является  самодельным револьвером и относится к категории самодельного огнестрельного оружия.

Обвиняемая пояснила, что револьвер она нашла в личных вещах умершего сожителя. Оружие она решила оставить себе и использовать для самообороны.

Женщине грозит до четырех лет лишения свободы. 
7 695
#огнестрельное оружие

Комментарии (8)

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маркиз карабас

21 секунду назад
Да уж преступление посадят так как рабыня.Ну а власьимущие которые миллионами воруют когда сажать начнут.Ой чет я перегнул я забыл мы в россии живем
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Ванька сонцев

4 минуты назад
У кого нет денег на пистолет можно сделать самопал . В детстве такие делали в советское время все . Брат 2 смотрели можно сделать из подручных средств . Если зарядить пару каробак спичек и шляпок гвоздей эфективное оружие получится .
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Сергей 13

14 минут назад
Чёт я очкую уже липецких дам,то морды парикмахерам бьют,то с ливольверами ходют...Надо бегать начинать с утра,а то попадешь так,и писец котёнку.
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Троль & Хейтер

21 минуту назад
Липецк живёт по закону джунглей: выживает только сильнейший!
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Чип

26 минут назад
Имей хоть танк, только в разобранном виде.
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Гарри Поттер

30 минут назад
Кто, как может, так и выживает!
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Жители

36 минут назад
Полицаев днем с огнем не найдешь,бояться высунуться чтоб не убили,надо вооружаться всех не пересажают
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Антрополог.

42 минуты назад
В этом городе уже страшно на улицу выглянуть без оружия. Ещё и не то будет, судя по всему(((. А у кого денег нет на пистолет? С вилами ходить?
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