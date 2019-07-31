Происшествия
54 минуты назад
48-летняя липчанка попалась с самодельным револьвером
По словам женщины, оружие досталось ей в наследство от сожителя.
Полицейские направили в суд дело 48-летней ранее судимой липчанки обвиняемой в незаконном хранении огнестрельного оружия.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские в апреле этого года полицейские изъяли у женщины предмет похожий на пистолет.
Экспертиза установила, что изъятый предмет является самодельным револьвером и относится к категории самодельного огнестрельного оружия.
Обвиняемая пояснила, что револьвер она нашла в личных вещах умершего сожителя. Оружие она решила оставить себе и использовать для самообороны.
Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские в апреле этого года полицейские изъяли у женщины предмет похожий на пистолет.
Экспертиза установила, что изъятый предмет является самодельным револьвером и относится к категории самодельного огнестрельного оружия.
Обвиняемая пояснила, что револьвер она нашла в личных вещах умершего сожителя. Оружие она решила оставить себе и использовать для самообороны.
Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
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