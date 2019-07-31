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Одобрено создания гибридов человека и мыши
На такие опыты дали добро ученым Японии.
Впервые в Японии власти одобрили создание эмбрионов животных, содержащих человеческие клетки, и их пересадку суррогатным животным. На подобные эксперименты запрет был снят только в начале 2019 года. Конечным результатом эксперимента должно стать производство животных с органами из человеческих клеток. Выращивание будет происходить в эмбрионах мышей и крыс, пишет издание «ГородЭй».
В марте 2019 года подобные исследования были разрешены Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, напоминают «Вести.Наука». Теперь первый в этой стране проект по созданию подобных химер получил предварительное одобрение экспертов министерства. Окончательный "зелёный свет" ожидается не позже чем через месяц.
Одобренный план ученого университета Токио заключается в создании эмбрионов животных, лишенных гена, который необходим для формирования определенного органа. Для вырезания участка ДНК исследователи применят технологию генетического редактирования CRISPR/Cas9. Затем в эмбрион инъецируют стволовые клетки человека с полным набором генов. За отсутствием альтернативы именно эти клетки начнут формировать недостающий орган.
В марте 2019 года подобные исследования были разрешены Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, напоминают «Вести.Наука». Теперь первый в этой стране проект по созданию подобных химер получил предварительное одобрение экспертов министерства. Окончательный "зелёный свет" ожидается не позже чем через месяц.
Одобренный план ученого университета Токио заключается в создании эмбрионов животных, лишенных гена, который необходим для формирования определенного органа. Для вырезания участка ДНК исследователи применят технологию генетического редактирования CRISPR/Cas9. Затем в эмбрион инъецируют стволовые клетки человека с полным набором генов. За отсутствием альтернативы именно эти клетки начнут формировать недостающий орган.