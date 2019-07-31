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Школьник с гранатой потребовал 5 млн рублей
Парень угрожал взорвать несуществующий снаряд.
В Уфе ученик пятого класса решил «заработать» огромные деньги довольно странным способом. Школьник позвонил по экстренному номеру 112 и стал требовать 5 миллионов рублей – иначе он грозился взорвать бомбу, пишет "КП-Уфа".
Полицейские сработали оперативно и выяснили, в чем дело. Оказалось, что террорист — это ученик пятого класса уфимской школы. Мальчику всего 12 лет, и он просто решил попугать стражей порядка. Люди в погонах приехали к нему домой, где перепуганный школьник сообщил, что хотел просто пошутить, сообщает «Уфа1».
В отношении его родителей уже составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Мальчик будет поставлен на профилактический учет
Полицейские сработали оперативно и выяснили, в чем дело. Оказалось, что террорист — это ученик пятого класса уфимской школы. Мальчику всего 12 лет, и он просто решил попугать стражей порядка. Люди в погонах приехали к нему домой, где перепуганный школьник сообщил, что хотел просто пошутить, сообщает «Уфа1».
В отношении его родителей уже составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Мальчик будет поставлен на профилактический учет