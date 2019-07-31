В России

сегодня, 14:41

Школьник с гранатой потребовал 5 млн рублей

182
#угроза #телефонный террорист
Школьник с гранатой потребовал 5 млн рублей

Парень угрожал взорвать несуществующий снаряд.

В Уфе ученик пятого класса решил «заработать» огромные деньги довольно странным способом. Школьник позвонил по экстренному номеру 112 и стал требовать 5 миллионов рублей – иначе он грозился взорвать бомбу, пишет "КП-Уфа".

Полицейские сработали оперативно и выяснили, в чем дело. Оказалось, что террорист — это ученик пятого класса уфимской школы. Мальчику всего 12 лет, и он просто решил попугать стражей порядка. Люди в погонах приехали к нему домой, где перепуганный школьник сообщил, что хотел просто пошутить, сообщает «Уфа1».

В отношении его родителей уже составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Мальчик будет поставлен на профилактический учет
182
#угроза #телефонный террорист

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мать колотила сына клюшкой
#побои #дети
Мать колотила сына клюшкой

сегодня, 14:36

В России
В Татарстане предотвратили теракт
#теракт
В Татарстане предотвратили теракт

сегодня, 14:25

В России
Из магазинов чаще всего воруют кофе и колбасу
#кража #магазин
Из магазинов чаще всего воруют кофе и колбасу

сегодня, 13:21

В России
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
#номера #закон #Путин
Россиянам упростили получение автомобильных номеров

сегодня, 13:16

В России
Завтра пенсионерам повысят пенсии
#пенсия #повышение #ПФР
Завтра пенсионерам повысят пенсии

сегодня, 13:09

В России
Любители такси оказались расчетливей автомобилистов
#такси
Любители такси оказались расчетливей автомобилистов

сегодня, 13:04

В России