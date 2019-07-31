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Мать колотила сына клюшкой

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#побои #дети
Мать колотила сына клюшкой

На женщину завели уголовное дело.

Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына. Садистку уже задержала полиция. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

29-летняя женщина заселилась со своими двумя детьми в отель "Ностальгия". 25 июля она заехала к своей подруге вместе с дочкой, оставила ее там, пообещав вскоре вернуться. Когда прошло несколько суток, стало ясно, что женщина не вернется, сообщает ГТРК «Нижний Новгород». Тогда подруга обратилась в полицию за помощью. К этому времени работники отеля нашли мальчика в номере, голодного и с синяками на теле.

Женщина периодически связывала своего 12-летнего сына и избивала, в том числе хоккейной клюшкой. Последний такой инцидент произошел 25 июля, когда помимо привычного набора издевательств мать еще и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата. Что это было за вещество, сейчас выясняют эксперты, пишет «Российская газета».

Дети подозреваемой изъяты: мальчик помещен в социально-реабилитационный центр, а месячная девочка – в медицинское учреждение. Женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.
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#побои #дети

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