В мире
сегодня, 14:30
Министерство культуры ликвидировало патриархат
Власти Украины подтвердили упразднение структуры религиозной организации.
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ. Об этом сообщает RT.
Как уточняет телеканал «Звезда», решение об упразднении путем присоединения было принято Священным синодом Украинской православной церкви 27 июля. Соответствующая запись об этом была сделана в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП. Об этом говорится в письме Филарета к министру юстиции, опубликованном в Facebook, сообщает ТАСС.
15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор двух украинских некононических церковных объединений (Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной автокефальной церкви), на котором было объявлено о создании новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Вскоре Филарет, которому решением собора ПЦУ было присвоено звание почетного патриарха, начал утверждать, что при переговорах о создании ПЦУ ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
Как уточняет телеканал «Звезда», решение об упразднении путем присоединения было принято Священным синодом Украинской православной церкви 27 июля. Соответствующая запись об этом была сделана в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП. Об этом говорится в письме Филарета к министру юстиции, опубликованном в Facebook, сообщает ТАСС.
15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор двух украинских некононических церковных объединений (Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной автокефальной церкви), на котором было объявлено о создании новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Вскоре Филарет, которому решением собора ПЦУ было присвоено звание почетного патриарха, начал утверждать, что при переговорах о создании ПЦУ ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.